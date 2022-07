Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, cercate di vivere nuove esperienze. È ora di smussare tutti gli spigoli con il vostro ambiente sociale. Molte delle relazioni che hanno problemi possono migliorare giorno dopo giorno. Sarete in grado di ispirare idee eccellenti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è ora di smettere di inibirvi di fronte agli altri per paura del disprezzo. Fate quello che potete per mostrare al mondo cosa potete fare e sentire. Rilassatevi, tutto arriva al momento giusto. Smettetela di lamentarvi e inizia una dieta priva di grassi.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di prendere le precauzioni necessarie prima di prendere decisioni importanti. Potrebbero sorgere rischi se non si agisce in modo responsabile. Dopo tante cattive relazioni, troverete finalmente l’amore della vostra vita. Provate a dilettarvi con musica, letteratura e arte.

Cancro



Cari Cancro, è ora di smettere di inibirvi di fronte agli altri per paura del disprezzo. Fate quello che potete per mostrare al mondo cosa potete fare e sentire. Pensate un po’ di più ai vostri interessi, provate a misurare il vostro amore per gli altri per non soffrire dopo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 luglio 2022), siate vigili: l’impazienza con cui agite potrebbe portarvi alcune conseguenze negative. Cercate di prendervi cura del modo in cui vi esprimete e di ciò che fate.

Vergine

Cari Vergine, l’amore può darvi molta soddisfazione. Gli amici saranno in grado di venire da voi per chiedere aiuto. Vi sentirete equilibrati, sani. Pensate a come proiettarvi al meglio verso la settimana, sarà una chiave importante per il vostro imminente futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, è il momento di prendersi cura dei più svantaggiati, delle persone che non stanno bene, dovete visitarli. Per quanto riguarda il lavoro, otterrete riconoscimenti e privilegi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giorno importante per la lettura, ma provate a dare tempo al vostro partner prima di chiudervi a leggere come se foste da soli… Se metterete la vostra intelligenza al servizio degli affari, farete molto bene.

Sagittario

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi vi sentirete sopraffatti ed esausti. Dovete essere più consapevoli. Al lavoro sarete infelici. Oggi sarete con gli strumenti in mano, avrete voglia di fare qualsiasi riparazione domestica. Insomma, datevi da fare.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi manterrete la testa libera per prendere decisioni e lo farete con successo. Sarete pieni di ottimismo, con questo spirito vi piacerà tutto ciò che la vita vi sta dando.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 18 luglio 2022), otterrete buoni risultati sul lavoro e si congratuleranno con voi per questo. Vi sentirete calmi e al sicuro. Ascoltate gli altri, ma cercate di non essere presi in giro, siate attenti alle possibili tentazioni che possono arrivare…

Pesci

Cari Pesci, nelle prossime ore avrete molta energia e sarete in grado di fare tutto in una volta. Ma non esagerate. Tutto ha un limite. Siete lavoratori autonomi? Non iniziate a spendere molto, aspettate un po’.