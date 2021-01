Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 18 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi avrete una gran sensazione: quella di aver fatto un passo in avanti. La lunghezza effettiva del passo in avanti non è il punto. Ma l’essersi mossi è importante.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, prima di occuparvi delle cose tipiche, ritagliatevi del tempo per quelle insolite. Vi terranno al sicuro e vi renderanno più interessante per gli altri.

Gemelli

Cari Gemelli, il valore dell’amore è al di là di tutto ciò che può essere quantificato. Coloro che contano ciò che è stato scambiato alla fine stanno scambiando qualcosa di diverso dall’amore…

Cancro



Cari Cancro, oggi – lunedì 18 gennaio 2021 – le persone che si sentono bene ed hanno molte energie ottengono risultati importanti? Un mito. La verità è che cose sorprendenti e importanti accadono da tutti i tipi di stati d’animo, apprezzate quello in cui vi trovate.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete paura di richiedere cose alle persone perché temete che si possano allontanare. Quello che non capite è che le persone hanno bisogno di essere necessarie… Richiedere qualcosa da loro è un dono.

Vergine

Cari Vergine, ciò che viene detto oggi sarà importante, ma chi lo dirà lo è di più… Alcune parole dovrete dirle voi, ma qualcosa dovrà tornarvi indietro.

Bilancia

Cari Bilancia, siete così concentrati sui vostri risultati che non considerate nemmeno come sarà godersi i frutti dello sforzo che state facendo. Sarà una sorpresa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 18 gennaio 2021 -, quando le persone lodano la vostra visione non riuscite a godervi il merito, pensate che quello che avete ottenuto sia frutto anche del caso. Ma non è così. Credete di più in voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di qualcuno con cui mettersi in mostra, impressionare, essere responsabili e incoraggiati. Un allenatore.

Capricorno

Cari Capricorno, quando lavorate, lavorate duro. Questo è il motivo per cui è così importante scegliere le cose migliori su cui cimentarsi. Oggi cercate di dimenticare gli altri almeno per un minuto. Cosa volete per voi?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, oggi sarete chiamati a fare una sottrazione spietata: levatevi di torno pesi, problemi, abitudini che avete superato… Cambio d’aria in vista.

Pesci

Cari Pesci, preferite che le persone intorno a voi siano felici e vi sforzerete per raggiungere l’obiettivo, pur rendendovi conto che nessuno rende davvero felice un’altra persona.

