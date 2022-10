Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi vedrà protagonisti. Una bella grinta caratterizzerà il vostro essere e gli altri saranno invogliati a far parte della vostra cerchia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ultimamente siete un po’ distratti, cercate di fare il punto della situazione e, se occorre, fermatevi e delegate qualche mansione a dei collaboratori fidati.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo interessante per i single, se vi interessa una persona questo è il momento giusto per farvi avanti. Novità in arrivo anche sul lavoro.

Cancro



Cari Cancro, durante la giornata di oggi – lunedì 17 ottobre 2022 – potrebbero esserci dei rallentamenti, non prendetevela se le cose non vanno esattamente nel verso sperato. Possibili dissidi in famiglia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 17 ottobre 2022), questo cielo invita alla prudenza, siete un segno ostinato ma alle volte è bene fare un passo indietro valutando tutte le opzioni presenti sul tavolo prima di prendere decisioni.

Vergine

Cari Vergine, stelle interessanti per l’amore, un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro, via libera ai nuovi progetti.

Bilancia

Cari Bilancia, quello di oggi è un cielo che invita a ricucire dei rapporti raffreddatisi nel corso dei mesi passati, non abbiate paura di ammettere i vostri errori e di rettificare il cammino.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete una bella energia, gli altri vi prenderanno come modello e non sarà difficile per voi conquistare la loro fiducia.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo interessante per chi desidera mettersi in gioco e riscoprire l’amore. Novità in arrivo sul lavoro ma attenzione agli accordi!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, alle volte vi agitate per delle sciocchezze, cercate di guardare le cose da una prospettiva diversa ma soprattutto non riversate le vostre frustrazioni sugli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 17 ottobre 2022), cielo interessante per i single che farebbero bene a guardarsi intorno. Per quanto riguarda il lavoro, richiedete maggior impegno ma voi ve la saprete cavare benissimo.

Pesci

Cari Pesci, ci avviciniamo a delle giornate decisamente interessanti per i sentimenti! Durante la giornata di oggi, tuttavia, cercate di mantenere la calma e non alimentate inutili tensioni sul lavoro.