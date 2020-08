Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 17 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi mantenete una mente aperta riguardo a una proposta che vi viene offerta. Nonostante la chiamata, potreste esseri messi in fila in una situazione professionale.

Toro

Cari Toro, il sostegno della famiglia assumerà importanza per coloro che intendono stabilirsi altrove. Il fronte romantico sembra turbolento: procedete con cautela!

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (17 agosto 2020), gli sforzi per guadagnare dovranno essere raddoppiati per coloro che intendono acquistare qualcosa di grosso. Le stelle sembrano favorevoli al viaggio.

Cancro

Cari Cancro, potrebbe essere necessario fare qualcosa di diverso dal solito sul fronte professionale. Se potete prendetevi cura della vostra salute, la settimana si rivelerà perfetta per voi!

Leone

Cari Leone, le possibilità di incontrare un futuro compagno sembrano brillanti. Alcuni di voi probabilmente cambieranno lavoro per avere migliori prospettive finanziarie da qui a breve tempo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, probabile che voi abbiate una marcia in più sui vostri avversari al lavoro. Un problema familiare che vi preoccupa a lungo verrà risolto amichevolmente.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, oggi riuscirete ad ottenere il cenno di assenso di qualcuno che ha autorità per una nuova impresa. È probabile che alcuni di voi apprezzeranno la compagnia di amici e parenti.

Scorpione

Cari Scorpione, il fronte romantico sembra ricco di eventi con molto stare insieme. Chi è fuori forma può decidere di intraprendere la strada del fitness.

Sagittario

Cari Sagittario, i giovani potranno aspettarsi un buon momento con gli amici. Riuscirete a mostrare le vostre capacità professionali a coloro che contano veramente.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste rimanere in uno stato d’animo pensieroso in questa settimana per un motivo personale. Il coniuge può aver bisogno di supporto emotivo: aiutatelo!

Acquario

Cari Acquario, oggi potrete aspettarvi che la situazione finanziaria migliori sostanzialmente. Fare un giro con gli amici sarà emozionante. La salute rimane buona e stabile.

Pesci

Cari Pesci, è probabile che oggi – 17 agosto 2020 – alcuni di voi impressionino gli altri per la loro profondità di conoscenza. È probabile inoltre che vi arrivi un incarico prestigioso al lavoro…

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 17 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 17 agosto 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 17 agosto 2020