Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 14 giugno 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Troppe volte, ultimamente, vi siete fermati a chiedervi se quella che state conducendo è davvero la vita che volete. Oggi datevi la risposta.

Toro

I problemi non mancano e la capacità di affrontarli diminuisce insieme all’entusiasmo di vivere la quotidianità della routine. Affidatevi all’amore.

Gemelli

Cari gemelli, ahivoi, sembra proprio che in questi giorni gli astri non vi proteggano.

Cancro

I sogni sono risposte a domande che abbiamo formulato correttamente. Non è più il momento di dubitare, di iniziare le frasi con “se”. Sognare diventa così la realizzazione di un obiettivo che il cuore desidera. Entro la fine del mese sarà il lavoro a regalarvi una svolta importante. Parola guida: sogno.

Leone

Cari Leone, che siate le amazzoni dello Zodiaco è cosa risaputa. Ma se in questi giorni avete l’occasione di recuperare un’amicizia, un rapporto a cui tenete, beh… un passo indietro e un abbraccio possono fare la differenza. Sul lavoro potete candidarvi per un nuovo ruolo, ma non abbiate fretta: risposte in arrivo a luglio. Parola guida: temperanza.

Vergine

Cari amici della Vergine, la parola di questa settimana è: fiducia. Ma potete fidarvi solo di voi stesse. Vi invito a gestire in prima persona alcuni problemi di lavoro, ma anche di case o investimenti che in questo periodo vi stanno dando del filo da torcere. Occhio a tutte le questioni legali o contrattuali. Va meglio in amore, ma se avete dubbi chiedete conferme.

Bilancia

La cosa speciale di ogni momento non è stabilita dal destino, ma da voi. In voi c’è la capacità di costruire la felicità. Scoprirete nuovi modi di investire il vostro capitale che possono essere potenzialmente vantaggiosi in futuro. Studiateli in dettaglio.

Scorpione

Assicuratevi di esaurire ogni risorsa a vostra disposizione per evitare di cadere in discussioni con vicini fastidiosi. Le vostre recenti incursioni da single vi hanno lasciato l’amaro in bocca. Prendetevi un po’ di tempo per te stesso. Non è mai troppo tardi per iniziare un qualche tipo di regime o attività che metta il vostro corpo in forma migliore.

Sagittario

Dovrete avere forza di volontà ed evitare quei cibi che vi fanno tanto male. Pensate che è per il bene della vostra salute. In amore: è tempo di chiarire i vostri sentimenti e decidere se la relazione che avete è quello che desideri per la tua vita.

Capricorno

Oggi la debolezza vi conquisterà e non potrete rifiutare le richieste che vi fanno. Inoltre, non lasciate che abusino della vostra fiducia. In amore: non mettetevi in testa di voler avere ragione in tutto.

Acquario

Durante la giornata di oggi vi verranno in mente ottime idee. Prova a registrarle nel dettaglio e scegliere quelle che potete sfruttare. In amore: non lasciate che la solitudine si aggrappi alla vostra vita. Concediti la possibilità di provare di nuovo l’amore. Non abbiate paura di ricominciare.

Pesci

Cari Pesci, oggi vi sentirete completamente alla deriva. Sarà impossibile per voi controllare o razionalizzare le emozioni. In amore: entrerete in discussioni costante con il partner per questioni non importanti. Cercate di evitare di dire cose che non pensate.

