Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi per qualcuno di voi nascerà una nuova passione. Si prospetta un inizio settimana decisamente intrigante, soprattutto dal punto di vista relazionale. Approfittane per uscire allo scoperto! Fatevi avanti!

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (12 ottobre 2020) qualcuno dovrà fare i conti con possibili incomprensioni in famiglia. I parenti o i figli potrebbero faticare a capire le vostre ragioni, quello che provate in questo periodo. Provate a fare un piccolo sforzo per andare loro incontro.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi sul lavoro avvertirete una bella armonia con i colleghi. Oltretutto, Mercurio nel segno dello Scorpione aiuterà chi starà puntando a uno scatto di carriera o a un nuovo incarico. Coraggio!

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi dovrete fare molta attenzione, specialemte se negli ultimi tempi avete dovuto affrontare molte spese. Sarà necessario rivedere i conti e cominciare a gestire con più attenzione le vostre finanze.

Leone

Cari Leone, oggi la Luna sarà nel vostro segno e vi renderà più intraprendenti e intuitivi più che mai. Dovreste approfittarne per mandare avanti i vostri progetti, per crescere a livello professionale.

Vergine

Cari Vergine, la settimana partirà decisamente con il piede giusto, merito di Mercurio in aspetto favorevole. Non vi mancheranno belle intuizioni, idee vincenti per nuovi progetti e le risorse necessarie per avviarli.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, oggi (12 ottobre 2020), realizzerete di avere degli alleati preziosi sul lavoro, colleghi desiderosi di aiutarvi, se e quando sarete in difficoltà. Finalmente la ruota comincerà a girare e molto presto potrete recuperare il terreno perso di recente.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi è probabile che verrete sfidati da alcuni concorrenti molto agguerriti. Se così fosse, affilate gli artigli, studiate una strategia valida e buttati nella mischia. Le stelle saranna dalla vostra parte, capeggiarte da Mercurio.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata dove avrete belle sorprese. In amore per i single potreste infatuarvi di una persona straniera. Per le coppie si preannuncia un inizio di settimana molto interessante insieme al vostro partner. Sul lavoro sarete pronti per affrontare nel migliore dei modi una nuova settimana.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi si preannuncia una giornata molto delicata. In amore per i single cercate di non farvi abbattere dalle difficoltà, andate avanti. Le coppie ora più che mai hanno bisogno di sostegno. Sul lavoro in arrivo un momento molto complicato, cercate di superarlo.

Acquario

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata dove ci sarà qualche complicazione. Per i single valutate bene la situazione prima di iniziare una nuova frequentazione. Sul lavoro cercate di essere cauti e non correre rischi. Le vostre energie sono buone per la giornata di oggi.

Pesci

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata molto interessante. In amore rimboccatevi le maniche e datevi da fare: l’anima gemella vi aspetta. Giornata molto positiva anche per le coppie. Sul lavoro avrete un ottimo inizio di settimana, presto avrete un nuovo incarico…

