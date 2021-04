Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 12 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, splende la Luna e l’amore sarà in primo piano. Se siete innamorati cosa aspettate a sposarvi? Organizzate una bellissima festa all’aperto: sarete brillanti e felici.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (12 aprile), alcuni imprevisti lavorativi, se visti da un’altra prospettiva, potranno trasformarsi in opportunità importanti. I rapporti sentimentali non vanno come vorreste, cercate conforto in un amico.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcosa di stimolante potrebbe arrivare nella sfera sentimentale, merito della Luna nuova che desidera farvi vivere momenti elettrizzanti. Sono giorni di passione, magari con una persona nuova…

Cancro Cari Cancro, durante la giornata di oggi sarete imbronciati e stressati: tutta colpa del Novilunio che accentua la vostra emotività. La giornata sarà complicata per la carriera, non agitatevi ulteriormente, arriverà presto un supporto da Marte.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (12 aprile 2021), ottime notizie dal fronte del lavoro, affari, trattative e accordi. Siete finalmente pronti a contrattaccare. La capacità di persuasione sarà la carta vincente.

Vergine

Cari Vergine, il Novilunio parla di speranza e nuovi orizzonti da valutare sia per il lavoro sia per i sentimenti. Avrete le parole giuste per chiarire situazioni difficili da gestire.

Bilancia

Cari Bilancia, i cambi di Luna richiedono prudenza e cautela nell’alimentazione. Giove vi provoca e voi vi ritrovate con qualche chilo di troppo. Trattenetevi.

Scorpione

Cari Scorpione, l’eros è vivace. Le coppie si amano e la forma fisica è ottima. Bene anche il lavoro dove sarete in grado di risolvere problematiche abbastanza facilmente.

Sagittario

Cari Sagittario, novilunio pazzo d’amore: occasioni per divertirsi, ma anche per un incontro sorprendente. Sfruttate questo periodo per soddisfare la voglia di curiosità ed avventura.

Capricorno

Cari Capricorno, ci sarà poca voglia e poca costanza a lavoro: siete distratti e stressati, avete bisogno di recuperare energie. Rimandate questioni e discussioni a fine mese.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, uno splendido novilunio garantisce stimoli, allegria, armonia, risultati a lavoro e tanta energia. Un vento vivace vi catapulterà in una realtà dove tutto sembra perfetto, godetevi il periodo.

Pesci

Cari Pesci, non lasciatevi smontare dai borbottii di qualche invidioso, tentate la fortuna e puntate a traguardi importanti. Occhio però alle spese…

