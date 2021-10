Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi non sarà una giornata di normale amministrazione, molta attività dove vivete e per Luna ancora Sagittario pure lontano, o con persone che vivono altrove, magari parenti. Non indugiate nel prendere decisioni su carriera e futuro. Una nuova lotta per il successo inizierà appena Luna andrà in Capricorno (domani, 12 ottobre) per diventare primo quarto il 13, la vostra ribellione alle regole sarà spettacolare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, godrete degli effetti positivi e fortunati per affari, di Luna primo quarto in Capricorno mercoledì 13. Ma già stamattina arriva una bella soddisfazione professionale, nel lavoro siete assistiti da un bel numero di stelle amiche. Scaricate la tensione che avete addosso.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata avrete dei piccoli disturbi provocati da Luna opposta insieme a Venere. Ci sono persone che vi innervosiscono, allontanatevi anche dal lavoro, in serata inizia un’altra Luna, Mercurio è sempre magnifico, Marte transita nel campo che più vi dovrebbe interessare in questo momento: amore!

Cancro



Cari Cancro, sono di attualità collaborazioni, associazioni, iniziative con altri. In mattinata Luna ancora socievole nel campo del lavoro e con Venere vi rende simpatici nei colloqui, in serata va in Capricorno, opposizione. Sarà severa perché fase primo quarto ma, attenti, potrebbe creare condizioni per iniziare un nuovo rapporto professionale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 ottobre 2021), Saturno predispone a dolori alle ossa, malattie da raffreddamento. Abbiate cura di voi, sono in arrivo le prime influenze giovedì 14 ottobre. Ma già Luna primo quarto in Capricorno da stasera mette l’accento su salute, lavoro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, Luna terzo giorno in Sagittario, confonde i pensieri, Venere vi fa dire cose che non pensate, o meglio, che pensate ma sarebbe meglio non dire per non compromettere i buoni auspici che Luna invia in serata quando inizia la fase primo quarto in Capricorno.

Bilancia

Cari Bilancia, vi attendono ancora 3 settimane con Marte nel segno, il 29 va in Scorpione ma vi sarà sempre amico sino a fine anno, quante notti d’amore ancora! Più passioni fisiche che esaltazioni romantiche. Luna diventa primo quarto in Capricorno, da stasera a mercoledì, dovrete correre qualche rischio sul lavoro.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’autunno è la vostra stagione, inizia con l’equinozio e si sviluppa seguendo le fasi lunari. Dopo il novilunio questa settimana c’è primo quarto in Capricorno, inizia stasera e si completa all’alba del 13. Può rivelarsi un ottimo influsso per contatti professionali…

Sagittario

Cari Sagittario, siete in un momento fortunato, per il potere economico, di più in amore. Sfruttate Venere nel segno per mettere a posto la casa, questioni di figli, nipoti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non avete un buon rapporto con la Luna, appartiene al Cancro, segno opposto, ma è anche troppo volubile per il vostro carattere che ama certezze. Quando transita nel vostro segno si trova in esilio, eppure è un influsso interessante e utile per iniziare a fare i conti con chi sapete… Calma…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 11 ottobre 2021), state iniziando una settimana coi fiocchi: inizia bene e si conclude alla grande con il trigono tra Giove nel vostro segno e Sole-Bilancia. Questo transito è considerato il più efficace per ottenere qualcosa a cui teniamo. Con Venere possono nascere amori sensuali, caldi ma polemici, che è poi vostro stile.

Pesci

Cari Pesci, dovete dare delle risposte? Rimandate a domani, quando Luna sarà stabile in Capricorno. Nasce primo quarto a favore dei vostri incontri, contatti, le iniziative e i progetti trovano finalmente un uditorio attento, ragionevole, insieme ad altri potete arrivare al risultato che volete.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA