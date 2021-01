Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, la settimana per voi inizia nel migliore dei modi. E come si dice, chi ben comincia è a metà dell’opera. La Luna favorevole vi dà autostima e voglia di far bene. Avete successo soprattutto in campo lavorativo: se volete far nascere nuovi progetti, questo è il momento adatto.

Toro

Cari Toro, la giornata si prevede impegnativa, anche se è soltanto lunedì. Rimboccatevi le maniche e date il massimo. Attenzione anche a situazioni economiche poco favorevoli. Potreste aver avuto spese eccessive e ora il vostro portafogli ne risente. Se volete fare un investimento importante come un mutuo, vedete prima che sia tutto regolare.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko Giove e Saturno vi proteggono e regalano ottime occasioni da cogliere al volo. Le vostre qualità sono messe in risalto e anche chi normalmente vi mette il bastone fra le ruote adesso dovrà apprezzarci. Andate dritti per la vostra strada. Ottime opportunità per la vostra carriera, anche sfruttando qualche conoscenza di prestigio.

Cancro

Cari Cancro, il vento finalmente sta virando dalla vostra parte, e potrete sfruttarlo per realizzare i vostri progetti. A breve i risultati di questo quadro astrale così favorevole saranno visibili per tutti, tocca avere solo un po’ di pazienza. Per rendere la giornata ancora più produttiva, alzatevi presto e datevi da fare. Trascorrete un po’ di tempo in compagnia del partner.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di Branko oggi vi vede un po’ in difficoltà perché non amate affatto i cambiamenti. Siete abitudinari e le novità vi spaventano, anche se avete un carattere forte e dominante. Forse è però arrivato il momento di cambiare lavoro, per lanciarvi in nuove avventure. Solo così potrete sentirvi apprezzati e alla guida di un team.

Vergine

Cari Vergine, le stelle in questo periodo non vi sono amiche. Tanti pianeti opposti vi rendono dubbiosi e pieni di incertezze su ogni fronte. Avreste bisogno di qualche punto di riferimento in più che al momento vi manca. Eppure non sapete da dove cominciare. Guardatevi dentro e capite da che parte andare.

Bilancia

Cari Bilancia, avete nuovi progetti ambiziosi da portare avanti. Il nuovo anno deve essere per voi quello della rinascita e della ripartenza. Date il massimo, perché questo sarà il vostro trampolino di lancio verso il successo e una brillante carriera. Le stelle vi assistono, sta a voi sfruttare a pieno questo quadro astrale. Sfruttate relazioni e nuove conoscenze.

Scorpione

Cari Scorpione, le sfide in questo periodo non mancano, ma a voi va bene così perché amate mettervi alla prova e dare il massimo. In particolare oggi – 11 gennaio – sarà una giornata dedicata agli affari. Se volete aviare un progetto ambiziosi, probabilmente dovrete mettere mano ai vostri risparmi. State attenti perché le truffe in questi casi sono dietro l’angolo.

Sagittario

Cari Sagittario, avete voglia di dare una svolta alla vostra vita, rendendovi finalmente autonomi. Questo vale in particolare per chi vive ancora con i propri genitori e non vede l’ora di andare via da casa. Ottime chance per tutti e stelle favorevoli, sta a voi dare il massimo. Sul lavoro è un periodo propizio per colloqui e nuove collaborazioni.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko dopo un periodo difficile, ora è finalmente arrivato il momento della ripartenza. Le stelle vi assistono e promettono battaglia. Dimostrate a tutti il vostro valore. In amore ritrovate armonia e serenità dopo qualche litigio con il partner. Avrete una passione e una carica erotica travolgenti. La coppia ne beneficerà positivamente.

Acquario

Cari Acquario, le stelle sono un po’ confuse per voi in questo periodo e perciò siete insicuri e destabilizzati. Potreste quindi avere sbalzi d’umore e cattivi pensieri, soprattutto al mattino. Cercate di ritrovare serenità e fiducia in voi stessi. Sul lavoro avete tanti progetti da portare avanti, datevi delle priorità e non fatevi prendere dall’ansia.

Pesci

Cari Pesci, i tanti impegni e responsabilità non devono spaventarvi. Secondo l’oroscopo di Branko, il segreto sta nel darsi delle priorità e gestire al meglio il tutto. Non riversate il vostro stress sul partner e concedetegli le giuste attenzioni. Non esiste solo il lavoro. Costruite qualcosa di speciale per la coppia.

