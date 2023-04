Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, molti di voi sono supportati dalla potente energia di Venere che dona loro un fascino irresistibile. E’ l’occasione ideale per agire e sperimentare nuove opportunità, altissime le possibilità di un feedback positivo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il futuro si profila ricco di progetti che richiederanno tempo e dedizione per ottenere risultati soddisfacenti. Non bisogna farsi scoraggiare dalla mancanza di riscontri immediati, ma piuttosto concentrarsi sulla serenità e dedicarsi al riposo e al relax.

Gemelli

Cari Gemelli, molti di voi sono travolti dalla passione e sperimentano un amore intenso e appassionato. Tuttavia, devono prestare attenzione a non esagerare e ferire involontariamente i sentimenti degli altri.

Cancro



Cari Cancro, molti di voi avranno l’opportunità di esplorare nuovi orizzonti e scegliere tra la monotonia del quotidiano e l’eccitante avventura della novità. È fondamentale prendere una decisione e non lasciare passare troppo tempo…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 aprile 2023), si preannunciano nuove amicizie, sia in ambito sentimentale sia professionale. Potrebbero collaborare con persone molto diverse da loro, ma questo rappresenta un’opportunità di arricchimento personale.

Vergine

Cari Vergine, molti di voi dovranno affrontare un periodo di turbolenze amorose. Il mancato appoggio di Venere nei prossimi giorni potrebbe portare umore altalenante e il rischio di qualche lite.

Bilancia

Cari Bilancia, la parola d’ordine è avere pazienza ed evitare di agire d’impulso. Non si otterrà nulla accelerando i tempi, anzi potrebbe portare solo problemi. Quindi aspettare per poter raggiungere al momento giusto i propri obiettivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’attenzione è focalizzata sulla famiglia. I propri cari hanno bisogno di sostegno e devono essere certi di poter contare su di voi, della vostra vicinanza e magari anche semplicemente di un gesto d’affetto.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana positiva per voi. Le stelle sono favorevoli in affari e in amore e vi renderanno irresistibili e sicuri di voi. Un atteggiamento positivo che non può portare che ottimi risultati. Importante non perdere di vista il proprio equilibrio e scivolare nella presunzione.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nei prossimi giorni è consigliabile evitare agire d’impulso. Continuate invece ad analizzare tutto con la consueta classica cautela: questo vi porterà ad evitare grane all’apparenza banali, ma solo nell’apparenza…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 10 aprile 2023), molti di voi devono prendere un momento di riflessione. Si sono spesi fino in fondo, e questo ha comportato un dispendio enorme di energie fisiche e mentali.

Pesci

Cari Pesci, settimana sorprendente. L’idea giusta per risolvere questioni rimaste in sospeso potrebbe arrivare in un momento. Il che potrebbe farvi sentire geniali e lo sarete fino a quando manterrete il controllo di ciò che vi accade.