Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 10 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, con Marte nel segno siete passionali ed energici in questi giorni. Avete voglia di vivere emozioni e lasciare da una parte pensieri negativi, impegni e qualche problema che vi genera ansia.

Toro

Cari Toro, Urano aiuta a stabilizzare un po’ l’umore in questi giorni in cui siete stati un po’ agitati. Cercate di riprendere le vostre energie e ragionare sulle prossime azioni importanti della vostra vita.

Gemelli

Caro Gemelli, è un buon periodo per voi. Questi giorni di agosto sono particolarmente belli e intensi, siete ricchi di passioni che non avete paura di esprimere e vivere.

Cancro

Cari amici del Cancro, oggi per voi non sarà una giornata particolarmente positiva. Marte è in una posizione per voi fastidiosa, piena di insidie: siete sicuri che vi state comportando con onestà con qualcuno per voi molto importante?

Leone

Ciao Leone, in questi giorni in cui festeggiate il vostro compleanno nonostante le buone energie c’è qualche alto e basso. Avrete delle reazioni un po’ contraddittorie ad alcuni comportamenti di persone a voi molto vicine.

Vergine

Cari amici della Vergine, è il momento giusto per gratificarvi un po’, fare cose che vi piacciono e soddisfano a livello emotivo. Avete bisogno di fare il pieno di energie positive.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, Marte e Venere in opposizione non vi regaleranno una grande giornata, ma anzi. Siete abbastanza irritati e stanchi, avete bisogno di riposo.

Scorpione

Amici dello Scorpione, Sole, Urano e Mercurio vi invitano a rilassarvi un po’, perché spesso non sapete comportarvi e sprecate sane occasioni di confronto.

Sagittario

Sagittario, con Mercurio in Leone siete vivi ed energici, desiderosi di incassare qualche successo, soprattutto amoroso. Ci sarà occasione, oggi, di approfondire una conoscenza.

Capricorno

Oggi Capricorno, con Marte in opposizione vi sentite molto stanchi e una minima discussione con il partner rischierà di farvi andare su tutte le furie. Cercate di fare qualche attività che vi distenda un po’.

Acquario



Acquario, la Luna in Toro rallenta qualche vostra impresa, la realizzazione di qualche successo o ambizione importante. Cercate di portare pazienza.

Pesci

Pesci, Urano e Venere vi vogliono particolarmente raziocinanti e precisi, tanto sul lavoro quanto nella vita privata, dove avete fretta di risolvere qualche tensione.

