Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – giovedì 22 settembre – farete un po’ di fatica ad accettare alcune situazioni. Alcune verità poi vi risultaranno scomode. Cercate di usare la testa perché a ogni azione corrisponde una conseguenza…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, gli incontri che farete oggi saranno piacevoli, soprattutto in vista del futuro. Un’amicizia potrebbe diventare importante, chissà: lasciatevi andare!

Gemelli

Cari Gemelli, non riuscite ad andare avanti, state facendo fatica a chiudere la porta al passato. Dovete guardare avanti, pensare al futuro e voltare pagina.

Cancro



Cari Cancro, siete di ottimo umore, energici e vivaci. Chi vi sta vicino vi ama, vi vuole bene e vi stima: continuate così che il cielo vi sta sorridendo!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 settembre 2022), siete positivi e in grado, con le vostre forze, di superare gli ostacoli, anche quelli che sembravano impossibili. Avanti così: con l’ottimismo riuscirete a vincere tutte le battaglie.

Vergine

Cari Vergine, siete energici e sapete come superare gli ostacoli: non vi piegate facilmente, quando cadete sapete bene come rialzarvi. Avanti così: col sorriso e i buoni propositi tutto andrà bene!

Bilancia

Cari Bilancia, avete tanti obiettivi, molte idee. Dovete solo concretizzare e passare dalle parole ai fatti, cercando di trovare il giusto equilibrio che di recente un po’ vi è mancato…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state bene con voi stessi, con l’ambiente che vi circonda e siete sereni. Attenzione ai problemi fisici: dovete trovare un giusto equilibrio e seguire una dieta equilibrata.

Sagittario

Cari Sagittario, molti si fidano di voi, vogliono ascoltare i vostri consigli, cercate di non deludere nessuno. Siete sempre disponibili e chi vi sta accanto lo sa bene.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le belle idee non vi mancano di certo, dovete solo metterle in pratica. Ma per farlo dovete credere di più in voi stessi. Avete delle grandi potenzialità, sfruttatele.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 settembre 2022), riuscirete a realizzare un progetto: l’unione ha fatto la forza, i vostri colleghi vi stimano e tutto sta andando secondo i piani. Bene così!

Pesci

Cari Pesci, siete un po’ stanchi, avete tanto lavoro da fare, ma non dovete abbattervi e demoralizzarvi: con la forza di volontà riuscirete a fare tutto. Non mollate!