Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, alcuni inconvenienti vi renderanno parecchio nervosi, soprattutto sul posto di lavoro. Cercate di mantenere la calma e non prendervela troppo. Non potete gestire tutto da soli, ogni tanto delegate ai collaboratori più fidati. Concedetevi una pausa. Chi è single potrà fare incontri interessanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Saturno e Giove sono favorevoli e lasciano presagire ottimi incontri e possibilità di successo. Se avete ricevuto un’offerta di lavoro allettante, può essere il momento giusto per accettarla e cambiare aria. Amore in vista anche per chi è già più in là con gli anni.

Gemelli

Cari Gemelli, vi siete messi contro il mondo intero, perché avvertite che chi vi circonda non vi apprezzi a dovere e non appoggia le vostre scelte. Il momento della rivoluzione nella vostra vita è arrivato, e in questo periodo potete contare sull’appoggio di Saturno. In arrivo grandi novità.

Cancro



Cari Cancro, il rientro a lavoro dopo le ferie è stato traumatico. Avete tantissime cose da fare e questioni rimaste in sospeso. Concentratevi e rimboccatevi le maniche. Godetevi magari il weekend in arrivo per staccare ulteriormente la spina e poi ripartire più carichi che mai.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (9 settembre 2021), l’amore torna finalmente protagonista dopo un periodo difficile e in cui tutto sembrava irrimediabilmente compromesso. Se la coppia è stabile, avete tanti progetti da realizzare. Nuova benzina in corpo vi incoraggia a dare il massimo.

Vergine

Cari Vergine, gli affari vanno a gonfie vele, soprattutto per chi lavora nel commercio: in arrivo grandi entrate e tanto successo. Attenti però alle truffe e a chi vi promette cose irrealizzabili. Tanta noia nelle coppie di lunga data. Forse è il caso di organizzare una cenetta romantica per ravvivare la fiamma della passione.

Bilancia

Cari Bilancia, un periodo vivo dal punto di vista sentimentale. Molti di voi si stanno concedendo avventure di una notte, anche scappatelle, senza tanta voglia di impegnarsi seriamente. In generale metterete a frutto tutte le vostre armi di seduzione. Se avete una storia di lunga data, cercate di rianimare il rapporto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sono tanti ostacoli e tensioni da superare il prima possibile. Siete un po’ giù di morale perché non sentite il supporto di chi vi circonda e delle persone più care. Non abbattetevi, come si suol dire, meglio soli che male accompagnati.

Sagittario

Cari Sagittario, gli impegni sul piano lavorativo vi impediscono di dare il massimo e di ripartire alla grande dopo la pausa estiva. Cercate di darvi delle priorità per non farvi trovare impreparati. Fatevi aiutare dai vostri collaboratori più affezionati. Solo tutti insieme si vince e si ottiene qualcosa di speciale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se ci sono stati dei problemi di salute, in questa fase possono riacutizzarsi, per cui non fatevi trovare impreparati. Dovete bere molta acqua e fare sport, mangiare sano e fare lunghe passeggiate. Non trascurate il vostro corpo. In amore possibili grossi litigi con il partner. Avete esagerato davvero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 settembre 2021), avete tanta voglia di fare nuove conoscenze e uscire dalla solita ristretta cerchia di amicizie. Marte vi dà forza e vitalità, per cui potete portare avanti anche i progetti più ambiziosi. Alcuni rapporti storici si sono raffreddati, ma ormai guardate oltre.

Pesci

Cari Pesci, fate parecchia attenzione perché Marte in opposizione non è mai un’ottima notizia. In particolare potreste dover far fronte ad uscite di denaro impreviste. Cercate di pianificare meglio le uscite se non volete che il vostro portafogli pianga. L’arrivo di Venere nel segno vi renderà seducenti e passionali.

