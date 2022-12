Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, approfittate del supporto delle stelle per incontrare persone. Con il vostro intuito sarete molto fortunati al gioco d’azzardo, ma con moderazione. Lavoro: Forse vi verrà proposta una nuova attività in azienda. Salute: rischio di soffrire di carenza di ferro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro partner vi farà toccare il cielo con un dito. Denaro: cercate di dominare l’attuale situazione di caos economico, altrimenti sarà lei a dominare voi. Lavoro: possibilità di promozione. Salute ottima.

Gemelli

Cari Gemelli, comportamenti appassionati vi porteranno cattivi risultati. Possono aumentare le spese per trasferimenti o viaggi. Rilassatevi riguardo al vostro stipendio, migliorerà a breve. Natura forte, ma comunque non abbassate la guardia.

Cancro



Cari Cancro, c’è una certa usura nella vostra relazione. Denaro: quando si tratta di soldi, camminate con i piedi di piombo. Lavoro: l’impazienza creerà problemi nei rapporti con colleghi e superiori. Salute: la stanchezza può causare mal di testa.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 dicembre 2022), con l’immaginazione riconquisterete la persona che amate. Denaro: l’intuito vi farà moltiplicare i risparmi. Lavoro: tutti gli accordi stretti in questo periodo saranno un successo. Salute: il riposo vi allevierà da quei fastidi lombari.

Vergine

Cari Vergine, la tendenza all’idealismo vi porta a stare male in amore. Soldi: attenzione al gioco d’azzardo, meglio evitare. Lavoro: Per puro caso contatterete nuovi clienti e sarà un’ottima mossa. Salute: nessun problema.

Bilancia

Cari Bilancia, avrete voglia di fare dei cambiamenti nella vostra vita, anche se è meglio prendere precauzioni. Amore: buon momento per divertirsi con il partner e svolgere quelle attività che vi piacciono così tanto. Ricchezza: non litigare con i superiori, se necessario scegliete con cura le parole per non cercare conflitto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di superare gli ostacoli che si presentano. Amore: agite con cautela, rispettando le richieste del partner e rendendovi più disponibili. Benessere: andate in un posto dove siete più calmi perché ne avete davvero bisogno. Divertitevi e rilassatevi.

Sagittario

Cari Sagittario, questa sarà una giornata particolarmente vantaggiosa per portare a termine le trattative importanti e gli scambi commerciali. Approfittatene.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la giornata sarà molto positiva. Venere nel segno vi sosterrà non soltanto in amore, ma anche negli affari. Approfittatene per dare il via a nuovi progetti di compravendita.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 dicembre 2022), la Luna nel segno porterà delle interessanti notizie. Le stelle suggeriscono di approfittare di questa giornata festiva, per pensare un po’ a voi stessi e rilassarvi.

Pesci

Cari Pesci, in questa giornata, potrebbe portare qualche piccolo contrattempo e un po’ di confusione. Le stelle suggeriscono di fermarsi a riflettere per capire cosa realmente volete dalla vita.