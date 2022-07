Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale farete bene a tenere a bada il vostro nervosismo. In particolare cercate di non riversarlo nei rapporti con gli altri. Sul lavoro procedono bene le collaborazioni e presto si inizieranno a vedere i risultati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questa per voi è una buona giornata, che si svolgerà senza particolari patemi. Sbloccate entro oggi trattative o affari che sono ormai in stand-by da qualche giorno. Ritroverete serenità.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sarà qualche diverbio in amore. Nulla di irrisolvibile, parlate con il partner e vedrete che saprete chiarirvi. Sul lavoro state lontani da polemiche e discussioni inutili, vedrete che non portano a nulla. Le stelle vi invitano alla cautela.

Cancro



Cari Cancro, oggi iniziate ad accusare un po’ di stanchezza, come se foste stanchi della solita routine. Il lavoro vi sta impegnando molto, ma presto arriveranno i risultati e le soddisfazioni. A livello sentimentale ci potrà essere un piacevole incontro, specie per chi è single da tempo. Magari potrebbe nascere una bella storia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 luglio 2022), agite con prudenza sul lavoro ed evitate di dare adito a polemiche e discussioni. Cercate di giocare con astuzia e siate diplomatici nelle vostre richieste, che finora non avete avuto il coraggio di fare.

Vergine

Cari Vergine, siete energici e vitali e così non passerete inosservati. Tutti vi noteranno con rispetto e devozione. Sfruttate questa situazione favorevole e vedrete che le stelle non vi tradiranno, poi certo dovete metterci del vostro. Rimboccatevi le maniche.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata positiva per quanto riguarda il lavoro e le collaborazioni. Potete conoscere nuove persone e lanciarvi in avventure di non poco conto. Portate avanti le vostre idee con convinzione ed entusiasmo. In amore è il momento di rimettersi in gioco e guardatevi intorno.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarete parecchio determinati e sicuri del cammino che avete intrapreso. Nessuno può dettarvi la linea o comandarvi su ciò che dovete fare. Mettetevi in mostra e vedrete che sarete apprezzati dai vostri superiori.

Sagittario

Cari Sagittario, ci vuole calma e pazienza, non potete rischiare di commettere errori grossolani che poi pagherete a caro prezzo. Se qualcosa non va per il verso giusto, non innervositevi. Fate attenzione alle vostre parole, potrete ferire chi vi circonda.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dopo un periodo complesso, inizia per voi una fase positiva. Avete messo da parte i cattivi pensieri e siete convinti del percorso intrapreso. Insomma, avete recuperato tranquillità. In amore se qualcuno vi ha colpito positivamente, è il momento di frequentarlo, potrebbe diventare qualcosa di speciale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 luglio 2022), stelle positive per il vostro segno. Vi sentite un po’ sottotono e ora l’umore è davvero altalenante. Non c’è nulla da temere, le stelle vi assistono. In serata le cose andranno meglio.

Pesci

Cari Pesci, potrebbero esserci incertezze nei confronti del partner, forse non siete più sicuri che sia davvero la persona giusta. Avete bisogno di conferme da parte di chi vi è accanto. Sul lavoro favorite le relazioni sociali e le nuove collaborazioni.