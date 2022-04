Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 7 aprile – vi regala una marcia in più. Cercate di scharirvi le idee organizzando al meglio il lavoro dei prossimi mesi. Se siete soli, guardatevi intorno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, uno stato di calma vi pervade, approfittate di questa rigenerante sensazione per organizzare qualcosa di bello con il partner.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore non agitatevi troppo se sul lavoro ci saranno dei rallentamenti, dovrete cercare di non alimentare inutili polemiche tra i colleghi. Siete single? Guardatevi attorno!

Cancro



Cari Cancro, favorite le coppie che si vogliono bene, da qui ai prossimi mesi potrebbe accadere qualcosa di bello. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire, pensate ai vostri obiettivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 aprile 2022), avete una bella energia, gli altri se ne accorgeranno e non riusciranno a starvi lontano. Per quanto riguarda il lavoro, le vostre idee pesano, cercate di portarle avanti con determinazione!

Vergine

Cari Vergine, la giornata andrà a rallentatore, un buon recupero è però previsto a partire dalla serata. Cercate di rilassarvi e concedetevi del tempo per voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, siete un pochino suscettibili e potreste perdere le staffe abbastanza facilmente. Attenzione alle dispute con i colleghi, non è il momento di tirare la corda e generare litigi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, c’è una buona energia questa mattina, fatene buon uso e il vostro spirito ne gioverà. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno presto le risposte che cercate da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, siete un pochino pensierosi, cercate di staccare la spina e concedetevi una passeggiata all’aria aperta. Lavoro? La stanchezza si farà sentire ma le soddisfazioni non mancheranno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in queste ore avete una bella energia e potreste fare più cose contemporaneamente. Attenzione però a non esagerare e soprattutto cercate di delegare qualche compito a delle persone fidate. Non potete fare tutto voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 aprile 2022), la giornata parte bene, vi sentirete a vostro agio con voi stessi e questo gioverà alle relazioni interpersonali. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di rimanere concentrati evitando le distrazioni.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente siete piuttosto sovrappensiero, non fate in tempo a chiudere un progetto che siete già con la mente al successivo. Cercate di staccare la spina, avete bisogno di ricaricare le batterie.