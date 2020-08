Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 6 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna molto passionale in questo periodo stimola l’amore, soprattutto le nuove cotte saranno favorite da Marte e Venere ancora in Gemelli fino a domani, influssi importanti anche per le amicizie. Ultimo giorno di Mercurio in Cancro, da domani amico e confidente in Leone, segno della fortuna.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko la Luna piena in Acquario sotto il profilo professionale influenza i rapporti con i colleghi e i collaboratori, da domani Mercurio negativo in Leone, rimandate quindi le operazioni finanziarie importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere è ancora con voi, Marte è super passionale, considerate bene le scelte da prendere, si parla anche di buoni guadagni in questo periodo. Alcuni hobby che un tempo vi piacevano adesso vi danno noia, proteggete le persone che volete bene.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Venere nel segno che vi precede e Marte stabile in Ariete, vi tocca considerare anche la Luna piena che segna l’inizio di un’estate d’amore per il vostro segno. Non solo amore, anche gli affari procedono a gonfie vele complice anche Mercurio ancora nel segno.

Leone

Cari Leone, la Luna vi spinge a reagire ma ad evitare le provocazioni, non tirate troppo la corda altrimenti si spezzerà, evitate di appellarvi troppo anche alle critiche sul posto di lavoro, piuttosto imparare ad essere indifferenti.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Giove vi rende più passionali, l’amore non ha età. Anche in campo professionale arrivano delle novità interessanti, nessuno riuscirà a battervi, la Luna non è il massimo per la salute in questo periodo, cercate di tenere duro fino al weekend.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna favorisce persone giovani e sole, potreste incontrare finalmente l’anima gemella, ma anche i coniugi di vecchia data potranno riscoprire la scintilla assopita. Ultimo influsso negativo di Mercurio, dopodiché è tutto in discesa.

Scorpione

Cari Scorpione, non è facile prevedere come andrà questa fase lunare per il vostro segno, occhio a quello che spendete in questo periodo. La Luna piena splende in amore, tra una settimana l’ultimo quarto andrà a rovistare dappertutto. Mercurio non potrà aiutarvi, ma Venere sarà felice da venerdì, arriveranno tante sorprese.

Sagittario

Cari Sagittario, sarà piacevole sentirvi cantare di nuovo d’amore, per l’amore, dopo le lunghe cantate degli ultimi tempi tutte dedicate al lavoro e alla carriera. Fate ardere il Sole in Leone, non badate più ai problemi del passato, soprattutto quelli famigliari che vi hanno accompagnato fin qui. Il cuore vive una deliziosa inquietudine.

Capricorno

Cari Capricorno, riguardate i contatti professionali in questo periodo, liberi dall’opposizione di Mercurio potrebbe finalmente arrivare una bella notizia. L’unico problema è la vostra lingua biforcuta, non volete stare zitti anche se consapevoli di avere torto. Luna piena nel campo del denaro concede occasioni ghiotte.

Acquario



Cari Acquario, siete in grado di stipulare contratti importanti in questo periodo, prendete nuovi impegni di lavoro, vi porteranno lontano. Potete ottenere molto da questa Luna così provocatoria e contrastata da Urano, Mercurio è ancora nel posto giusto, concentratevi e concludete.

Pesci

Cari Pesci, l’ultimo influsso di Mercurio dal Cancro non è male per le questioni scritte, passando poi il Leone si prepara per due settimane importanti, molto movimentate, c’è anche la possibilità di concretizzare nuove offerte di lavoro. Non temete per l’amore, tornerà il protagonista del mese.

