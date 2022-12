Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la gioranta di oggi prestate attenzione: possibile qualche polemica di troppo in amore. Ultimamente siete particolarmente suscettibili… Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere delle proposte interessanti, valutate bene tutte le opzioni sul tavolo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi una persona carina potrebbe bussare alla vostra porta, è il momento di abbandonare ogni remora e lasciarsi andare ai sentimenti. Lavoro? I liberi professionisti potrebbero ottenere qualcosa in più.

Gemelli

Cari Gemelli, cielo interessante per le coppie, progettate qualcosa di bello insieme al partner! Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di compiere passi azzardati, stringete i denti.

Cancro



Cari Cancro, belle queste stelle per l’amore, avete voglia di tornare a provare emozioni autentiche e quest’oggi potreste essere accontentati. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo delle riconferme.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 dicembre 2022), in amore siete un po’ confusi… Anche se vi interessa una persona, è come se aveste paura di lasciarvi andare. Capitolo lavoro: vorreste maggiori garanzie, siate pazienti.

Vergine

Cari Vergine, stelle positive per l’amore, se vi interessa una persona cosa aspettate a farvi avanti? Per quanto riguarda il lavoro, non siate eccessivamente pignoli, potreste attirarvi le ire dei colleghi.

Bilancia

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 29 dicembre 2022 – il vostro charme non passerà inosservato e una persona che non rivedevate da tempo potrebbe risvegliare il vostro interesse.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cielo interessante, perché non organizzate una bella gita fuori porta con la vostra dolce metà? Lo spirito e il corpo ne usciranno rinvigoriti.

Sagittario

Cari Sagittario, le coppie di lunga data potrebbero anche decidere di mettere in cantiere un progetto importante mentre i single avranno maggiori occasioni d’incontro. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di delegare qualcosa, non potete avere sempre tutto sotto controllo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, finalmente anche in amore torna a splendore il sereno. Questo vi dona una bella carica che non passerà certamente inosservata agli occhi di una persona speciale. Novità sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 dicembre 2022), potreste avere qualcosa da recriminare al partner, ultimamente siete piuttosto nervosi ma non riversate i malumori nella coppia. Per quanto riguarda il lavoro, favorite le nuove collaborazioni.

Pesci

Cari Pesci, periodo ideale per rimettere in moto il cuore! Se vi interessa una persona è giunto il momento di farsi avanti!