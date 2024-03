Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore di fine marzo vi sentite leggeri, spensierati, allegri e aperti a flirt. Il brutto periodo è alle spalle e volete rimettervi in gioco!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore siate prudenti nei rapporti con gli altri, non potete permettervi discussioni, polemiche o confronti diretti.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle vi invitano a fermarvi per studiare un metodo efficace da adottare nel lavoro. Dovreste cominciare a fare piani in vista di giugno.

Cancro

Cari Cancro, sopra di voi c’è un cielo davvero entusiasmante, l’ideale sarebbe organizzare una gita, un viaggio o un po’ di giorni di svago insieme a persone piacevoli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 marzo 2024), la Luna in quadratura potrebbe provocare qualche sgradevole disturbo, nervosismo, ansia o un calo fisico.

Vergine

Cari Vergine, la seconda metà di questa settimana di fine marzo potrebbe indicarvi la via di uscita che state cercando.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio opposto rischia di creare qualche preoccupazione di lavoro o riguardo i soldi. Ponderate bene ogni scelta riflettendo su pro e contro prima di agire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete carisma da vendere e le stelle faranno luce su questa vostra attitudine per portarvi vantaggi e benefici.

Sagittario

Cari Sagittario, non voltatevi indietro a guardare il passato, proiettatevi verso il futuro e verso i prossimi obiettivi! Potrete prendere decisioni importanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna, Marte, Giove, Saturno e Venere in buon aspetto vi regalano grandi novità ed emozioni d’amore, forse un incontro che vi farà provare un batticuore che non sentivate da tempo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 28 marzo 2024), la Luna in quadratura potrebbe riservarvi sorprese spiacevoli, come una sfida inaspettata oppure un momento di tensione nel lavoro o in famiglia.

Pesci

Cari Pesci, avete una serie di pianeti a favore che illuminano la sfera amorosa. Qualcuno potrebbe addirittura innamorarsi di punto in bianco.