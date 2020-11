Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko l’autunno vi vede alla ribalta sulla scena professionale, le stelle parlano di linguaggio del successo, ma la svolta inizierà con il solstizio invernale, che aprirà con primo quarto nel vostro segno. Oggi la Luna vi rende troppo impulsivi anche nelle questioni affettive.

Toro

Cari Toro, la fortuna non ha stagioni precise, arriva quando e come vuole, non guarda in faccia a nessuno, anche per questo si dice che è bendata, ma la Luna alle porte del segno accende una luce in voi, una guida mandata da Giove in Capricorno, quindi potereste chiudere novembre con una sorprendente ripresa in campo economico.

Gemelli

Cari Gemelli, non c’è ancora una quadratura diretta con Sole-Nettuno, ma l’effetto comincia a farsi sentire e vedere nell’ambiente di lavoro, problemi superabili, basta agire finché Mercurio è in Scorpione, questa Luna in Ariete è ottima per cercare nuove persone e soci in affari.

Cancro

Cari Cancro, l’ansia e la stanchezza accumulata da ieri potrebbero aumentare quest’oggi, la Luna ancora in Ariete è congiunta a Marte e forma 3 aspetti più che stressanti con Giove, Plutone, Saturno. Alcune situazioni che vi riguardano si complicano ulteriormente, travolgono tutto l’ambiente. Tuttavia porterete a termine almeno una delle iniziative.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna in Ariete è molto buona e vi protegge sul campo che più vi interessa, lavoro, soldi, salute. Giove e Saturno sono ancora di grande aiuto in questo settore per sistemare l’aspetto legale prima dell’inverno. L’amore deve misurarsi con noie quotidiane pure da voi.

Vergine

Cari Vergine, risentite ancora di quel cambio di Luna in Pesci, dovete essere pronti però a questa luna piena in Gemelli che arriva il 30, nulla vi vieta di realizzare un bel lavoro, ottenere nuovi incarichi anche in ambito sociale, abituatevi a costruire tutto con le vostre mani, rimarrete sorpresi nell’accorgervi che è in azione la forza benefica che proviene da Giove. Parte in prima fila chi cerca un amore.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko, cercate di essere prudenti con questa Luna congiunta ad un astro così violento e quadrata a Saturno-Giove, sarà un’esperienza sicuramente da ricordare, pure per situazioni private. Professionalmente è difficile battervi, trovate più forza se vi ostacolano.

Scorpione

Cari Scorpione, le stelle in cielo si muovono, il mondo resta al suo posto, quello che era, invece voi dovreste avere le qualità necessarie per fare un balzo in avanti veramente notevole, la vostra vita è nel futuro ma non tutti i segni possiedono l’arte di rinascere.

Sagittario

Cari Sagittario, gli Abba cantano per voi sotto questa Luna congiunta a Marte, il massimo della passionalità amorosa in trigono con il vostro Sole, una stagione di compleanno che vi prepara sorprese non da poco, per certi affari però pazientate fino a dicembre quando arriva Mercurio, non perché sia una sorta di banca svizzera, ma perché smuove la situazione intorno a voi.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avete accumulato diverso stress non per il solito Marte, oggi congiunto alla Luna e contro i vostri 3 pianeti, ma per via del Sole in Sagittario, che da qui non può inviare energia diretta e si oppone nel campo del lavoro e della salute. Ecco spiegato il caos improvviso, anche amore e fortuna possono arrivare quando meno ve l’aspettate.

Acquario

Cari Acquario, questa volta il problema non siete voi, ma gli altri. Ad un certo punto è lecito chiedervi se i problemi li andate a cercare voi, i parenti li assegna il destino, ma gli amici e le persone con cui lavoriamo dipendono dalle scelte personali. Venere vi rende gelosi delle amicizie, sarete ricambiati con un gesto bello prima di dicembre.

Pesci

Cari Pesci, Plutone resterà a lungo in Capricorno, per questo puntiamo molto su Saturno e Giove, sono gli ultimi giorni della loro permanenza in un vostro settore felice. Iniziative, incontri, opportunità, tutto avviene sotto le stelle della fortuna. Non siate così ansiosi e se i ricordi riaffiorano accettateli come una forza che ora vi serve.

