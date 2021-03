Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 marzo 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questo periodo siete finalmente in pace con voi stessi e con il mondo. Nulla sembra più turbarvi e avete ritrovato una serenità che mancava da tempo. Questa vostra nuova apertura vi rende molto generosi nei confronti di chi vi circonda, ma attenti sempre a chi potrebbe approfittarsene.

Toro Amici del Toro, le cose dal punto astrologico pian piano si stanno sistemando, anche se ancora avete Giove e Saturno opposti per cui ci possono essere contrasti e litigi con chi vi circonda. Dovete essere più tolleranti, soprattutto con il partner. Insomma, almeno per oggi evitate le polemiche.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovete fare attenzione a un Mercurio che mette ostacoli in ogni dove. I contrattempi non mancano, soprattutto sul lavoro, ma con un po’ di pazienza e diplomazia riuscirete a gestirli al meglio. Possono esserci ritardi poco piacevoli, ma non agitatevi se qualcosa non va come vorreste. Le cose migliorano dalla serata.

Cancro

Amici del Cancro, sul lavoro è un momento fondamentale, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità. Il consiglio è quello di avere larghezza di vedute e ottime idee da portare avanti. Se dovete concludere affari importanti, questo può essere il momento opportuno. Possono arrivare entrate consistenti e visibilità.

Leone

Amici del Leone, godetevi una giornata all’insegna dell’amore e delle coccole. Se avete un partner, è bene che ogni tanto vi concediate alle sue attenzioni, non potete solo pensare di amare, ma anche essere amati è importante. A volte state troppo sulla difensiva perché avete paura di essere feriti, apritevi!

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko dovete cercare di mantenere la calma, anche se non è facile perché gli astri di questi tempi fanno un po’ le bizze. Mettete da parte la rabbia e attingete alle vostre scorte di pazienza se non volete litigare con il mondo intero. Non trascurate inoltre la salute e la forma fisica.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono ottime opportunità sul fronte lavorativo, soprattutto per chi lavora in un ambito tecnologico o con i social. Questo Mercurio infatti è un po’ nerd come voi! Avete anche Marte dalla vostra parte, per cui sarete energici e risoluti. Sfruttate questo quadro astrale per sorprendere ed emozionare il partner.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko dovete agire con una certa prudenza, soprattutto se avete degli affari da portare a termine. Le stelle parlano di una svolta per la vostra carriera, potrebbe arrivare un nuovo incarico o una promozione. Inoltre qualcuno di speciale busserà alla vostra porta, approfittatene se siete single.

Sagittario

Cari Sagittario, sul lavoro potete sfruttare i vostri contatti e le conoscenze per realizzare qualcosa di speciale e portare avanti i vostri progetti. Apritevi a nuovi orizzonti, e gli affari potranno beneficiarne il prima possibile. In arrivo nuove e forti emozioni da vivere al massimo. Attenzione a non trascurare il partner.

Capricorno

Amici del Capricorno, possono arrivare nuove e importanti offerte di lavoro da valutare con calma. Ci sono tante buone occasioni da sfruttare in pieno, ma non tutto è meritevole, per cui riflettete bene prima di accettare. La prudenza non è mai troppa e la fretta non è una buona consigliera. Possibili litigi con il partner.

Acquario

Amici dell’Acquario, state vivendo una fase di grande trasformazione dentro e fuori di voi, chi vi conosce bene lo sta notando. State puntando molto sulla forma fisica e la cura del corpo e i risultati si vedono. Potrebbero presto nascere nuovi amori per chi è single e anche il lavoro va a gonfie vele. Che volete di più?

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata sottotono, all’insegna del caos e della confusione, oltre al fatto che potrebbero esserci litigi con chi vi circonda. Valutate nuove opportunità lavorative e riorganizzate quelle attuali. Tutti vi adorano, sta a voi non deluderli. Siate generosi e amorevoli.

