Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, nella professione non si può fare più di tanto, Mercurio e Sole sono in aspetto poco razionale, Giove quadrato dallo scorso dicembre ha portato qualche problema nelle collaborazioni. Lasciate da parte la monotonia quotidiana, provocate qualche nuova situazione, cercate persone nuove senza paura di perdere tempo, tutto fa brodo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko siete un segno caldo nel senso sentimentale del termine, ma le alte temperature non fanno per voi con la Luna in Sole, segno di fuoco contro Urano, pianeta di fuoco. Rilassatevi ritagliandovi un piccolo spazio all’ombra degli alberi finché non cala la sera, la Luna sarà in Vergine e Marte vi lancerà l’amo dai Pesci, fate finta di essere caduti nella rete della passione, non è male.

Gemelli

Cari Gemelli, siete un po’ masochisti per quanto riguarda la vostra professione o semplicemente testardi, non vi siete ancora liberati di certe persone opprimenti e dovreste pazientare un altro po’, ni serata la Luna passa nel segno della Vergine e resta fino a domenica opposta a Marte, pianeta che non vuole darvi pace fino all’ultimo minuto in Pesci.

Cancro

Cari Cancro, lo stimolo e la voglia di realizzare qualcosa portati dalla Luna seguono oggi con una Luna in Leone, domani e sabato in Vergine, saranno tre giorni che risolveranno diversi problemi, ma dovrete impegnarvi, prendere decisioni importanti e avviare contatti che serviranno anche in futuro, quando Marte potrà rendere le cose più complicate.

Leone

Cari Leone, bella questa Luna che chiude il vostro giugno, ma sarà ancora più forte il 20 luglio quando aprirà la vostra stagione. Secondo Branko, queste ore passeranno presto, voleranno, non riuscirete a far tutto, parlare con chi di dovere, ma conta lanciare un segnale. Intanto vi distraete con Venere in Gemelli, sensuale e un po’ ambigua.

Vergine

Cari Vergine, è in allestimento un nuovo spettacolo astrale, la Luna in serata arriva e resterà con voi due giorni, confermando che siete a buon punto del lavoro. Avete bisogno di un po’ di tempo per migliorare il vostro perfezionismo, gli altri non sono come voi. Nascerà qualche contrasto. Ultimi scontri Luna-Marte, donne attente ai fianchi e alle caviglie, uomini evitate lo sport per oggi.

Bilancia

Cari Bilancia, lo stress che state accusando in questo periodo non nasce dall’attuale situazione che state vivendo secondo Branko, ma è la conseguenza delle fatiche di Saturno che avrete dovuto affrontare sin dal giorno del compleanno. In quel periodo iniziavano a formarsi i transiti che oggi dovete prendere nel loro complesso, iniziando a mettere a posto la famiglia.

Scorpione

Cari Scorpione, avete migliorato la forma, certo non è perfetta, dovete aspettare altri influssi per poter annunciare giorni più sereni in famiglia, ma non ci sono soltanto problemi all’orizzonte. Secondo l’oroscopo di Branko, bisogna captare anche i segnali belli per l’amore e quelli costruttivi per le attività. Puntate molto sul lavoro, vacanze mordi e fuggi, non potete perdere neanche una settimana, è caro il prezzo del successo.

Sagittario

Cari Sagittario, orientate la vostra attenzione al mondo sociale, gli incontri spensierati e le esibizioni mondane. Gli ambienti nobili, anche un po’ snob, fanno parte del vostro dna, siete sempre stati diversi. L’uomo è un centauro che non deve chiedere, Marte però non è d’accordo. La donna invece è osteggiata da Venere e deve mostrare all’uomo amato il meglio di sé.

Capricorno

Cari Capricorno, tirate fuori dal ripostiglio la valigia, Luna va in Vergine questa sera e fino a domenica vi regalerà giornate perfette per iniziare una vacanza. Per quanto possiate essere forti e resistenti alle fatiche non sarà facile l’estate con Marte negativo. Sarà necessario risparmiare qualche energia.

Acquario

Cari Acquario, la vostra ascesa può essere rapida questo fine settimana, una Luna primo quarto al massimo della positività e Marte che inizierà presto il transito in Ariete, testimoni importanti perché lanciano le basi per un altro futuro professionale.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi seguirete i tempi della Luna, mattinata in Leone aggressiva per affrontare ostacoli sul lavoro, in serata invece diventa irrequieta passando in Vergine e rimarrà fino a domenica opposta a Marte, tranquilli saranno le ultime opposizioni, seppur pesanti per la salute.

