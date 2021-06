Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 24 giugno 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, è probabile che un inizio promettente per una nuova impresa vi mantenga di buon umore. Coloro che cercano disperatamente di tornare in forma avranno successo. Non siate impulsivi nell’acquistare qualcosa.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (24 giugno), potreste fare in modo di tenere un po’ di tempo da parte per passarlo esclusivamente con la famiglia. Tenete conto del tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete in grado di cavarvela bene sul fronte accademico. L’umore romantico prevale e sicuramente farete qualcosa al riguardo.

Cancro

Cari amici del Cancro, qualcuno potrebbe invitarvi a viaggiare, quindi preparati per un solido divertimento. Fate attenzione a ciò che mangiate per il bene della salute.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è probabile che voi diventiate una risorsa per l’organizzazione per cui lavorate attraverso la vostra competenza. Una migliore comprensione prevarrà con il coniuge.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari amici della Vergine, chi ha intenzione di acquistare una proprietà farebbe bene ad aspettare ancora un po’. Probabilmente vi sentirete euforici per il vostro rendimento scolastico. Possibile qualche problema in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, riuscite a migliorare il vostro potere di guadagno. Qualcuno potrebbe spingervi sul tapis roulant per rimettervi in forma. Non tenete sotto controllo il vostro ego sul fronte del lavoro.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 24 giugno 2021), l’iniziativa presa sul fronte della famiglia potrebbe non funzionare, ma aumenterà la vostra reputazione. Una gita potrebbe giovare alla vostra stanchezza.

Sagittario

Cari Sagittario, gli utili sono previsti in un affare immobiliare. I vostri progressi accademici saranno più che soddisfacenti. Un malinteso con il coniuge potrebbe iniziare una guerra fredda.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è probabile che i buoni investimenti moltiplichino i vostri soldi e rafforzino il vostro conto in banca. La salute non pone problemi. Prese ottime decisioni sul fronte lavorativo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, riuscirete a pacificare un membro della famiglia sconvolto con il vostro approccio morbido. I problemi sono previsti in un viaggio…

Pesci

Cari Pesci, questo è il momento migliore per investire in proprietà. Fate qualcosa per una situazione prima che sfugga di mano sul fronte accademico.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA