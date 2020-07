Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vede il Sole in Leone, primo giorno, finalmente capirete che la vostra vita non è fatta solo di problemi, Venere dall’arioso Gemelli porta un soffio di gioventù, vi rende anche simpatici ai concorrenti. Luna in Vergine stimola il campo del lavoro, il vostro biglietto da visita per ottenere favori, appoggi. In amore ci vuole più fantasia.

Toro

Cari Toro, partite alla ribalta quest’oggi, non si parla d’altro se non di denaro in questo periodo, siete perfettamente a vostro agio nel mondo degli affari che tanto vi eccitano, la Luna quando transita in Vergine è perfetta per questo settore, non dimenticate che illumina anche il settore dell’amore e dei figli.

Gemelli

Cari Gemelli, chi ha la responsabilità della famiglia sulle spalle deve fare attenzione per due giorni alla Luna in Vergine, quadrata a Venere nel segno, nulla deve sfuggire al vostro controllo e tutto può essere importante, non create problemi per cose materiali, sotto il profilo finanziario il Sole in Leone è una specie di miniera d’oro.

Cancro

Cari Cancro, che prorompenti questi influssi astrali con Luna in Vergine per due giorni, imperdibili per ottenere vantaggi economici, trovate un compromesso e allargate le conoscenze, se ve la sentite potete anche interrompere qualche vecchio rapporto che non funziona più, tanto prima o poi se ne andrà insieme a Saturno.

Leone

Cari Leone, il Sole è già presente nel vostro segno con energia positiva, accoglie con affetto i nuovi nati del Leone, fortunati anche con Venere e Marte, due astri dell’amore che sono da settimane in realtà in ottimo aspetto per voi, anche se ora non più, ma viaggiano insieme fino al 7 agosto e avrete tante occasioni per innamorarvi.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko una caduta dal trono è normale quando il Sole transita nel segno che vi precede, ma porta anche novità interessanti. Tra un mese splenderà nel vsotro segno e le stelle torneranno a girare dalla vostra parte. Non male questo giovedì, il giorno di Giove, che stimola la fortuna grazie alla Luna nel segno che forma 7 aspetti con i pianeti esterni.

Bilancia

Cari Bilancia, quella di oggi sarà una giornata che dimostrerà il vostro lavoro comprensivo, l’amore e la disponibilità per il prossimo saranno ripagati dall’aspetto nascente tra Sole e Venere, combinazione che illumina un campo ora fondamentale, quello delle relazioni sociali, contatti lontani anche per i viaggi e gli incontri.

Scorpione

Cari Scorpione, dopo il fulmine provocato dalla Luna e dal Sole di ieri, oggi la situazione secondo Branko è più scorrevole, ma dovete essere psicologicamente pronti a tanti problemi che arriveranno sotto il Leone, state attenti anche alla salute. Leone due giorni in Vergine, dal 28 primo quarto nel vostro segno, bastano questi influssi come garanzia di fortuna.

Sagittario

Cari Sagittario, meglio che questa Luna negativa si presenti all’inizio del Leone, oggi e domani è in Vergine, potrete essere più tranquilli e operativi nel weekend, quando sarà in Bilancia, concluderete questo mese con la Luna nel vostro segno, tutto ruota attorno ad essa, donne vicine, irrequiete perché non avete definito bene alcune questioni, spartizioni di spese ed interessi.

Capricorno

Cari Capricorno, sono già evidenti i miglioramenti grazie al passaggio di Sole in Leone, ma oggi la Luna darà il massimo dalla Vergine. L’influsso balsamico sull’amore, profondo l’aspetto con Plutone, ma il colpo che sognate potrà avvenire tra oggi e domani, quando Giove sarà in trigono con la Luna e a sua volta lei con Saturno e Urano. Meritate più di quanto ottenuto finora, portate pazienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko una sola opposizione astrale nel vostro cielo, ma si tratta di Sole in Leone, una grande forza che riesce a cambiare radicalmente ogni cosa, rapporti, relazioni, collaborazioni. Il lato positivo è che possono anche nascere nuove imprese.

Pesci

Cari Pesci, i raggi del Sole a mezzogiorno rendono il mondo immobile, fanno evaporare i buoni propositi, ma dovete proseguire, il Leone è il segno del lavoro, solo che ora bisogna lavorare con impegno costante. Mercurio è dalla vostra parte, il problema sono le due femmine zodiacali, Luna e Venere, che non vi danno tregua.

