Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale dovrete fare i conti con qualche problema di natura fisica. Cercate di non strafare perché non è proprio il momento adatto. Se potete, cercate di riposare nel corso della tarda mattinata o del pomeriggio. Se dovete prendere delle decisioni importanti, meglio aspettare qualche giorno. In serata state in compagnia del vostro partner.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nella giornata di oggi dovrete affrontare situazioni difficili che si presenteranno. Mantenete la calma e ponderate ogni decisione. Alla fine si tratterà di situazioni meno complicate del previsto, ma dovrete mettere in campo tutta la vostra arguzia e diplomazia. Riallacciate i rapporti con un caro vecchio amico.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata all’insegna delle tensioni e di qualche discussione a causa di qualche problema burocratico o finanziario. Mantenete la calma ed evitate di agire d’impulso, se non volete litigare inutilmente. La vostra diplomazia e buon senso saranno fondamentali per risolvere queste difficoltà. Il weekend si preannuncia all’insegna dell’eros e della passione. Non trascurate la cura del corpo e l’attività fisica.

Cancro

Cari Cancro, durante la giornata di oggi (giovedì 22 ottobre) sarete totalmente presi dal lavoro e dai vostri impegni, anche perché ci saranno questioni non di poco conto da risolvere. Mantenete la calma e se necessario non vergognatevi a chiedere aiuto a qualche collega o superiore. In serata dedicatevi al partner, altrimenti si sentirà trascurato. Magari una cenetta romantica e un film alla tv faranno ritornare il sereno nella coppia.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa sarà una giornata davvero importante e fruttuosa, grazie a un quadro astrale più che favorevole. I single possono fare favorevoli incontri, a patto di essere sinceri e presentarsi per quello che si è realmente. Le coppie storiche devono trovare un equilibrio senza caricarvi anche dei problemi del partner: avete già i vostri e vi bastano. Nuove offerte di lavoro da valutare attentamente.

Vergine

Cari Vergine, giornata tranquilla senza grossi scossoni né in positivo né in negativo. I single potranno fare interessanti incontri e scoprire di avere nuove passioni nascoste, da condividere con qualcuno. Le coppie devono finalmente rimettersi in gioco, ritrovando serenità con il partner, magari facendo qualcosa di nuovo e diverso dalla solita routine. Servirà anche per riaccendere la passione. Tanta creatività anche sul lavoro, potreste avviare un nuovo progetto.

Bilancia

Cari Bilancia, si prospetta una giornata complessa, per cui mantenete la calma e non fatevi prendere dall’ansia. I single potrebbero aver preso decisioni importanti: è il momento di rimettervi in gioco. Le coppie potrebbero discutere con il proprio partner, cercate di evitare occasioni di scontro. Non potete d’altronde pensare di avere sempre ragione. Sul lavoro qualcuno potrebbe fare di tutto per mettervi il bastone fra le ruote: occhi aperti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, sarà una giornata molto interessante e piena di belle novità. I single potranno finalmente rimettersi in pista, facendo piacevoli incontri. Nelle coppie di lunga data, il partner potrebbe sorprendervi con un gesto che vi farà emozionare. Importanti novità anche sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata molto interessante per il vostro segno. Se siete single e avete avviato una nuova conoscenza, valutate bene cosa fare e se ne vale la pena proseguire. Ottimo periodo per le coppie storiche, ritroverete fiducia e passione nel rapporto con il partner. Sul lavoro siete molto impegnati per portare a termine una trattativa di peso. Date il massimo.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata faticosa e impegnativa, per cui mantenete la calma e preparatevi al meglio ad affrontare le difficoltà che si presenteranno. I single potranno finalmente mettersi in mostra, e magari trovare finalmente l’anima gemella. Le coppie storiche devono ritrovare serenità e un po’ di relax, per cui cercate di trascorrere un po’ di tempo in più con il vostro partner. Sul lavoro siete stanchi e affaticati.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko, sarà una giornata molto ispirata e durante la quale potrete togliervi grandi soddisfazioni. I single dovranno affrontare giornate all’insegna della confusione e dell’incertezza. Portate avanti con entusiasmo le vostre idee. In amore cercate di capire cosa fare con il vostro partner. Sul lavoro avrete ottime idee che verranno apprezzate da colleghi e superiori.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 22 ottobre 2020 -, per voi si prospetta una giornata molto interessante, durante la quale potrete recuperare su molti fronti. I single potranno finalmente incontrare qualcuno di integrante. Le coppie storiche possono ritrovare entusiasmo e passione. Trascorrete più tempo possibile con il partner. Sul lavoro si apriranno nuove opportunità e potrete recuperare le forze.

