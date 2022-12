Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi sarete parecchio distratti, forse l’atmosfera natalizia vi porta lontano con la testa. Se avete però dei compiti da risolvere e portare a termine il prima possibile, fatelo con serietà. Trovatevi un passatempo e non trascurate la cura del corpo e un po’ di sport, anche se sono giorni di festa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potrete ottenere risultati soddisfacenti. Fate chiarezza nella vostra vita, e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Avete raggiunto una forma fisica invidiabile, non rovinatela durante questi giorni di Natale!

Gemelli

Cari Gemelli, la fortuna è dalla vostra parte, per cui potete essere particolarmente ottimisti, più di quanto già non lo siate. Non sarà facile visto il periodo di feste, ma cercate di continuare la dieta e un po’ di attività fisica.

Cancro



Cari Cancro, avete grande lucidità e praticità. Questo vi aiuterà nei progetti che dovete portare avanti, ma non dimenticatevi di essere concreti e realisti. Svuotate un po’ la testa, che ultimamente è piena di tanti pensieri. Vi servirà a realizzare grandi cose.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 dicembre 2022), non potete aspettare più, dovete agire e darvi da fare. Altrimenti gli avversari vi supereranno. Approfittate di questi giorni di festa per staccare la spina e rilassarvi. Occhio a non prendere qualche malanno di stagione.

Vergine

Cari Vergine, non state sbagliando, ma al contrario avete trovato la vostra direzione e potete proseguire con entusiasmo. Continuate a seguire la vostra dieta e mantenere una forma fisica di qualità, anche se in questi giorni di Natale non sarà facile.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di essere concreti e non fidarvi delle apparenze, che spesso ingannano. Dovete sempre verificare le cose di persona, soprattutto quando si tratta di malelingue. Il coraggio e la faccia tosta di certo non vi mancano, osate di più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete liberi di dire ciò che pensate, approfittatene perché non capiterà spesso di avere tutta questa spensieratezza. Ovviamente non esagerate e mantenete sempre il rispetto e un tono cordiale e cortese. Bene anche l’amore sia per chi è single che per le coppie storiche.

Sagittario

Cari Sagittario, tutto sta procedendo secondo i vostri piani, non ci sono imprevisti. Buono no? Cercate comunque di dare un guizzo alla vostra routine, altrimenti finirete per stancarvi. Ricordatevi che ogni tanto è necessaria anche una pausa, specie in questi giorni di festa. Bene la forma fisica, ma occhio agli eccessi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, adesso avete decisamente le idee più chiare e potete andare dritti per la vostra strada. Prendete una decisione importante, senza paure, ma meditando bene il da farsi. Non trascurate la forma fisica e la dieta. Limitatevi a tavola in questi giorni di Natale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 22 dicembre 2022), dovete allontanare da voi tutto ciò che è superfluo, a cominciare da alcune amicizie o esperienze poco edificanti. Se siete invischiati in una relazione tossica, abbiate la forza di uscirne, anche facendovi aiutare da qualcuno.

Pesci

Cari Pesci, siete bravi a comprendere i problemi di chi vi circonda e a dare giusti consigli, ma non siate troppo severi. Rischiate altrimenti di farli soffrire, tutti in fondo possiamo commettere degli errori. Bene la forma fisica, avete tante energie per portare a termine i compiti che vi sono stati assegnati.