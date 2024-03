Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, con il Sole che entra nel vostro segno e Mercurio in posizione attiva potete attendervi un periodo molto dinamico e stimolante. Opportunità di riscatto in arrivo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna dissonante, che sta passando in Leone, potrebbe suscitare qualche malumore non così semplice da gestire.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo siete impegnati con l’organizzazione di un viaggio, anche piccolo, una trasferta che rappresenta un vero toccasana.

Cancro

Cari Cancro, favoriti tutti coloro che sono impegnati in una compravendita immobiliare, che stanno cercando casa o si stanno occupando di conti correnti, mutui e finanziamenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è tempo di spazzar via tutti i dubbi che vi frenano e vi agitano, dovete finalmente voltare pagina e cominciare a costruire seriamente il vostro futuro.

Vergine

Cari Vergine, in questi giorni sentite il bisogno di chiudervi in voi stessi, isolarvi e avere meno contatti possibili con gli altri. Tutta “colpa” di Venere opposta che fa sentire il suo influsso insidioso…

Bilancia

Cari Bilancia, cielo benevolo per le relazioni e i rapporti con gli altri. Questa è una buona occasione per allargare la vostra rete di contatti ed eliminare i rami secchi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna in aspetto contrario vi provocherà un calo fisico, di conseguenza in queste 24 ore potreste sentirvi fuori fase.

Sagittario

Cari Sagittario, Mercurio attivo favorirà i contatti con l’estero. Se quindi da tempo siete stufi di ciò che fate, o insoddisfatti, dovreste approfittare di questo momento per mettervi in gioco in qualcosa di nuovo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Mercurio in quadratura potrebbe provocare un fastidioso intoppo, come una spesa inaspettata legata alla casa. L’importante sarà affrontare ogni contrattempo con calma e razionalità.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 21 marzo 2024), Giove in aspetto contrario vi obbligherà ad essere più pratici e concreti, soprattutto dal punto di vista fiscale…

Pesci

Cari Pesci, in questi giorni potrebbe spuntare l’opportunità di un nuovo ruolo, una mansione anche prestigiosa e un impiego a cui ambite da tempo.