Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 gennaio 2021:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, oggi sarà una giornata all’insegna della fatica. Raggiungere gli obiettivi non sarà così semplice, ma non temete: si tratta soltanto di una nuvola passeggera. Nel dubbio oggi rimandate accordi e compravendite. Per quanto riguarda l’amore e la salute, invece, sarà una giornata grandiosa.

Toro

Carissimi amici del Toro, oggi, giovedì 21 gennaio, la cosa che conta per voi è muoversi. Datti da fare, che sia in solitudine o in compagnia. Oggi non stare fermo Toro!

Gemelli

Gemelli, in genere siete tra i segni più favoriti dello zodiaco. Oggi, però, potreste sentirvi un po’ tristi e malinconici. Se sentite la mancanza di una persona chiamatela.

Cancro



Cari amici del Cancro, oggi datevi tregua. Alleggerite la mente e lo spirito dedicandovi alle vostre passioni e allentate la presa sul lavoro. Oggi potrete anche incontrare un nuovo amico, e sarà un’amicizia che durerà nel tempo.

Leone

Cari amici del Leone, il consiglio di oggi è: siate prudenti! Fate sport e rilassatevi.

Vergine

Cari amici della Vergine, oggi è un’ottima giornata per il lavoro. Giovedì 21 gennaio 2021 è un giorno produttivo e vantaggioso per voi. Gli astri prevedono un’opportunità che ha a che fare con l’estero. Forse è proprio la svolta lavorativa che stavate aspettando.

Bilancia

Bilancia, quella di oggi sarà una giornata frizzante. Godetevi il momento e sorridete alla vita. Siate corretti.

Scorpione

Carissimi amici dello Scorpione, si prospetta un periodo impegnativo per voi. In questa giornata per esempio potreste trovarvi nella situazione di affrontare un ex collega, socio o ex compagno/a. Questo tuffo nel passato dovrete gestirlo con assoluta calma e diplomazia. Attenzione.

Sagittario

Sagittario approfittate del buon momento. Saturno e Giove sono dalla tua parte. È il momento migliore per nuove prospettive professionali, se stavi cercando altro invia a tappeto il tuo curriculum.. vedrai!

Capricorno

Amici del Capricorno, siete innamorati! Luna e Venere favoriscono l’amore. Concentratevi su questo e non lasciatevi sfuggire questa oppurtunità.

Acquario

Soldi e parenti. Carissimi amici dell’Acquario, dovrete affrontare questo oggi. La famiglia avrà bisogno di voi, sostenetela.

Pesci

Carissimi amici del Pesci oggi dovrete gestire situazioni legate ai soldi, nello specifico prestito e mutui. Leggete attentamente tutte le carte prima di firmarle. Prestate attenzione e non siate distratti.

