OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, avete molti impegni, per cui il consiglio è quello di cercare di organizzarvi al meglio, se non volete impazzire. Non trascurate gli amici e le persone importanti. Sul fronte lavorativo, se state cercando una nuova occupazione, potrebbero esserci ottime opportunità da cogliere al volo.

Toro

Amici del Toro, se dovete affrontare un viaggio lungo, potreste trovare il favore delle stelle e tutto quindi andrà per il meglio. Se dovete organizzare casa o effettuare un trasloco, potreste avere ottime idee per rendere tutto indimenticabile. Sul lavoro siete oberati, ma quando si fa ciò che piace non è mai un problema.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potreste finalmente ricevere dei pagamenti che avete in sospeso. Riuscirete quindi a ritrovare serenità, almeno dal punto di vista economico, e potrete togliervi qualche sfizio o pagare debiti arretrati. Non trascurate la cura del corpo: visto che le palestre sono chiuse, allenatevi a casa. Trascorrete del tempo con il partner.

Cancro

Cari Cancro, sarete chiamati a gestire una questione molto delicata sul piano sociale. Fatelo con grande tatto se non volete deludere o litigare con persone a voi vicine. Sul lavoro date sempre il massimo e i colleghi lo apprezzeranno. In caso di promozione o di un bonus, approfittatene per farvi un regalo, magari una macchina nuova.

Leone

Amici del Leone, giornata molto promettente sotto tanti punti di vista. Ottime prospettive per i single, che potrebbero conoscere la persona giusta. Dovete ovviamente darvi da fare. Non trascurate il partner, anzi approfittatene per costruire qualcosa di magico insieme. Nuove offerte di lavoro in arrivo, valutatele con attenzione.

Vergine

Amici della Vergine, giornata molto interessante per il vostro segno. I single, dopo un lungo periodo di stasi, potranno finalmente decidere di rimettersi in pista e conoscere nuove persone. Per le coppie di lunga data, invece il consiglio è di costruire qualcosa di speciale con il partner. Tanta fantasia e creatività sul lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, le difficoltà in questa giornata non mancano. In amore i single non hanno certo molta voglia di rimettersi in pista, e in effetti questo non è il periodo migliore per farlo. In amore fate valere le vostre ragioni nei confronti del partner se ci sono stati dei litigi. Tensione con i colleghi sul lavoro, cercate di chiarirvi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, è il momento di guardare al futuro con maggiore ottimismo. In amore attenzione a fare il passo più lungo della gamba, potreste pentirvene. Se vivete una relazione lunga e serena, potete pensare di fare un passo in avanti importante come il matrimonio o avere dei figli. Sul lavoro potrebbero arrivare delle promozioni.

Sagittario

Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko vivrete un giovedì davvero positivo e fruttuoso. I single possono approfittarne per fare interessanti conoscenze e magari trovare anche l’anima gemella. Le coppie di lunga data possono pensare a investimenti importanti come comprare casa insieme. Bene il lavoro.

Capricorno

Amici del Capricorno, giornata davvero entusiasmante: avete il favore delle stelle, approfittatene. I single potranno finalmente conquistare una persona che vi piace da tempo, sbaragliando la concorrenza. Sul lavoro vi sono stati affidati progetti e compiti importanti, potrete portarli a termine e ottenere grandi risultati.

Acquario

Amici dell’Acquario, notate finalmente un netto miglioramento nella vostra vita di tutti i giorni. Che volete di più? I single devono cercare di non prendere troppo le cose di petto o sul personale, altrimenti sarà facili litigare anche senza motivo. Sul lavoro le vostre capacità vi permetteranno di superare difficoltà e imprevisti.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata positiva. I single possono fare nuovi incontri, che potranno trasformarsi in piacevoli amicizie o anche in nuove storie. Le stelle vi sorridono. I problemi e le difficoltà non mancano, ma se avete una relazione stabile, il partner sarà un’ottima ancora di salvataggio. Sul lavoro non temete di chiedere aiuto ai colleghi.

