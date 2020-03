Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce di portare i fiori a letto al vostro partner, con la primavera si risveglia anche la voglia di amare, in Aprile Venere passa per quattro mesi in Gemelli e aiuterà il lavoro e gli affari, anche lo studio per i giovani. Saturno resta contro ancora pochi giorni, fino al 30. La Luna in Acquario risveglia l’ottimismo.

Toro

Cari Toro, secondo Branko da domani il Sole nel segno che vi precede riporta a galla eventi del passato, nel vostro cielo è ancora presente un turbamento, lo conferma la Luna passata in Acquario. State vivendo un periodo d’instabilità emotiva, non è facile per voi accettare questa fase lunare, andate continuamente indietro con i pensieri, forse per la paura di amare.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi secondo Branko vede Mercurio in Pesci congiunto a Nettuno che causa non pochi problemi, siete oggetto di chiacchiere nell’ambiente professionale quindi mantenete la calma e moderate le parole, non riuscirete però a nascondere la vostra antipatia per qualcuno. Da domani il Sole in Ariete, risplende la primavera dell’amore.

Cancro

Cari Cancro, quest’oggi potrete forse ottenere un traguardo professionale importante prima del passaggio del Sole in Ariete domani. La Luna è interessante in Acquario, Venere vi aiuta a mettere in piedi un ragionamento importante con gli altri, mentre Mercurio come una sirena richiama la vostra attenzione.

Leone

Cari Leone, la Luna in Acquario crea agitazione di coppia secondo Branko, una vena sadica soprattutto per le coppie sposate, ma con la complicità di Urano permette anche di stimolare l’innamoramento. Chi vuole l’amore dovrà aspettare la primavera, Venere in fiore.

Vergine

Cari Vergine, marzo è stato un mese discontinuo, non potete lamentarvi troppo del vostro inverno però, arriva una primavera carica di occasioni professionali per il vostro segno. Saturno e Marte insieme in Acquario stimolano la vostra professione, è un transito ottimale per creare successo, puntate a nuove rivoluzionarie iniziative.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko da domani che arriva la primavera subirete i diretti influssi di Marte e Saturno in Capricorno, siete spossati ma sempre motivati, non volete mollare perché amate il vostro lavoro, avete bisogno di portare a casa lo stipendio per mantenere la vostra famiglia e continuate a lottare. Cosa non fa la Bilancia per amore!

Scorpione

Cari Scorpione, continuate a tenere duro, reagite bene alle difficoltà e l’arrivo della primavera corrisponderà a una dichiarazione di guerra per voi da parte di Saturno e Marte in Acquario, Urano in Toro. Venere dal 3 aprile sarà in bell’aspetto per voi, Mercurio rimarrà a lungo.

Sagittario

Cari Sagittario, da domani parte la primavera e custodirà la vostra fortuna. Mercurio negativo, ma le transizioni economiche sono protette da Luna in Acquario, da domenica arriva anche Saturno e poi sarà il turno di Marte. Oggi la Luna è la prima forza cosmica che unisce uomo e donna, lasciate perdere i viaggi.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi di Branko vedono arrivare la primavera con i primi fastidi della stagione, questo non è un periodo che gradite molto, del resto siete stati i re dell’inverno. Quest’anno, però, la primavera non vi butta giù, amore e passione per tutti senza età.

Acquario

Cari Acquario, da domani il Sole in Ariete, un segno amato e ammirato, arriva la nuova stagione del cuore, il bene che ricevete dagli altri e quello che date in prima persona si raddoppia in questa fase. Giove ripaga sempre, intanto la Luna nel cielo oggi annuncia qualche affare insolito.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi secondo Branko vede arrivare il Sole in Ariete e lasciare il vostro segno. Sole Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte, Urano e Venere in Toro assicurano una vita movimentata.

