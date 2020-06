Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo avete dovuto fare i conti con degli stravolgimenti importanti nella vostra vita, che hanno ancora lasciato delle ferite profonde. Ci vorrà tempo infatti per riprendervi e reagire. Cercate di mantenere la calma ed evitare discussioni soprattutto con le persone a cui volete più bene.

Toro

Cari Toro, ottime prospettive per il vostro segno: le cose miglioreranno presto e vivrete una fine del mese da assoluti protagonisti. Potreste riallacciare rapporti con persone che non vedete da molto tempo. Ultimamente siete stati un po’ sottotono e giù di morale: il weekend sta per arrivare, approfittatene per divertirvi.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi ci potranno essere nei prossimi giorni problemi a livello finanziario. Ultimamente infatti avete avuto delle uscite impreviste che vi hanno messo un po’ in difficoltà sul fronte economico. In amore le tensioni del recente passato con il vostro partner finalmente si attenueranno.

Cancro

Cari Cancro, avete problemi non da poco da affrontare e superare, specie dal punto di vista lavorativo. Qualche collega di lavoro, infatti, o qualche vostro superiore farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Voi andate dritti per la vostra strada, ben consapevoli delle vostre capacità. Gli sforzi verranno premiati.

Leone

Cari Leone, per natura e indole siete un segno ottimista e a cui piace essere dei leader. Difficilmente quindi vi fate travolgere da pensieri negativi e malumore come invece sta avvenendo in questi giorni. Uno stato d’animo inedito che durerà per tutta la settimana. Sforzatevi a mantenere il sorriso e affrontare con sicurezza le difficoltà.

Vergine

Cari Vergine, ultimamente secondo l’oroscopo di Branko non riuscite proprio a farvi capire e comprendere da parte delle persone che vi stanno intorno e a cui volete più bene. Inutile dunque perdere altro tempo a cercare di convincerle del vostro corretto operato: andate avanti per la vostra strada, consapevoli delle vostre capacità. Nessuno può fermarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, grani novità in vista per voi a partire dalla prossima settimana. Cambiamenti che non sempre voi avrete voluto o previsto, ma che dovrete accettare senza troppe preoccupazioni. A volte infatti queste trasformazioni improvvise aprono nuove strade e opportunità prima imprevedibili. Approfittatene.

Scorpione

Cari Scorpione, in questi giorni la vostra testa è presa da grandi questioni e domande sul senso della vita: attenzione però a non trascurare anche le piccole cose della quotidianità, con le quali dovete fare inevitabilmente i conti. Spesso ci sono piccoli dettagli che fanno tutta la differenza del mondo, e che se trascurati potranno comportare conseguenze pesanti.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi ultimamente siete molto presi da pensieri e ansie sul vostro futuro che vi tolgono il sonno. Cercate di vivere più ancorati al presenti e prendere le cose della vita per come vengono. Troppi timori e paure, infatti, rischiano di bloccarvi e non farvi andare più avanti. Viste le vostre capacità, sarebbe un peccato.

Capricorno

Cari Capricorno, nei prossimi giorni molti di voi affronteranno novità inaspettate e all’apparenza senza senso. Non fatevi prendere dall’ansia e mantenete la calma. Alla fine vedrete che anche questi misteri che vi appaiono imperscrutabili si riveleranno con chiarezza e ne potrete trarre beneficio.

Acquario

Cari Acquario, qualche problema sul fronte lavorativo: nei prossimi giorni infatti potreste dover affrontare ritardi o stop nella vostra attività. Mantenete la calma perché non si tratta di nulla di irreparabile. Anzi queste interruzioni con il tempo vi daranno nuova energia e voglia di ripartire con ancor più entusiasmo e determinazione.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko potreste affrontare, sia in campo lavorativo che in amore, un’interruzione brusca che però con il senno di poi si rivelerà una grande opportunità. Se la storia che state vivendo non vi soddisfa più, forse è il momento di voltare pagina. Siete ancora in tempo per farvi una nuova vita.

