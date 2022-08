Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, possono arrivare importanti riscontri. Possono arrivare le risposte che attendevate da tempo. Una serie di pianeti vi assistono e potete togliervi belle soddisfazioni. Chi inizia una storia in questo momento ha ottime opportunità di successo. I single possono rimettersi in gioco con entusiasmo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nei prossimi giorni potrebbero esserci difficoltà in amore, perché non tutto sta andando per il verso giusto. Soprattutto se vivete una relazione di lungo corso, ci saranno contrasti e discussioni. Fermatevi un attimo e riflettete sul da farsi. Favorite e protette da pianeti importanti, invece, le relazioni appena nate.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo dovete andare con i piedi di piombo, perché vi sentite poco energici e sottotono. Tante difficoltà, soprattutto nel mettere al loro posto le cose che non vanno come vorreste. I progetti a cui tenete particolarmente stanno finalmente decollando, e spiccheranno il volo da settembre.

Cancro



Cari Cancro, cercate di avete prudenza e non prendete decisioni affrettate. Rischiate di commettere gravi errori. Prudenza in particolare in famiglia, dove qualche parola di troppo potrebbe scaldare gli animi. Specie se avete a che fare con figli adolescenti. Mantenete la calma.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 agosto 2022), giornata molto fruttuosa sul lavoro, potete togliervi belle soddisfazioni e capire da che parte state andando. Arriveranno risultati inaspettati e maggiori guadagni. Che state a fare? Non cincischiate.

Vergine

Cari Vergine, La Luna è in aspetto interessante. Continua per voi un periodo molto positivo, con tanti pianeti che vi accompagnano e vi permettono di togliervi belle soddisfazioni. Il nuovo transito di Venere consentirà ai rapporti in crisi di recuperare una maggiore armonia. Si riaccende anche la passione.

Bilancia

Cari Bilancia, recuperate le energie perdute e ripartite alla grande. Questa settimana ha dato buoni frutti e si concluderà in maniera a dir poco interessante. Potete togliervi belle soddisfazioni. Nel weekend approfittate anche per rilassarvi e ricaricare le pile. La prossima settimana ci saranno tanti impegni e scadenze da rispettare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata ottima per i rapporti interpersonali. Potete conquistare una persona speciale o conoscere nuova gente. Questo non vale solo per l’amore, ma anche per le amicizie e gli affetti o i contatti di lavoro. Una buona rete vi permette di fare passi in avanti per la carriera.

Sagittario

Cari Sagittario, una questione di carattere pratico vi toglierà il sonno. Potrebbero essere questioni di carattere bancario, come qualche problema nel mutuo. Forse è il caso di rivolgersi ad un esperto. Cercate però di non farvi prendere dal panico. Se avete avuto spese eccessive, cercate di limitare le uscite superflue.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, favoriti i nuovi incontri soprattutto per chi è single. Le storie che nascono in questo periodo saranno sotto i migliori auspici. Le stelle vi sostengono, anche per quanto riguarda il lavoro. Potete realizzare un sogno nel cassetto. Sfruttate al meglio l’opportunità che vi viene data.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 agosto 2022), potrebbero esserci problemi e ritardi di carattere pratico sul lavoro. Magari non è ancora arrivato un pagamento e questo vi toglie il sonno. In amore una relazione potrebbe dare i frutti sperati. Dovete essere voi a non ostacolarla, perché potrebbe andare lontano.

Pesci

Cari Pesci, un ex potrebbe tornare a bussare alla vostra porta. Non sarà facile resistere, perché vorreste fare di tutto pur di riallacciare un rapporto almeno di amicizia. Questa novità inaspettata vi toglierà il sonno e vi renderà nervosi. Cercate di essere lucidi e il più possibile sereni.