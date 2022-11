Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi, 17 novembre, sarete trascinati dalle emozioni, ma dovrete imparare ad essere selettivi. Attorno a voi sta succedendo di tutto e avete bisogno di mantenere la calma, capire e trascorrere un po’ di tempo con voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete voglia di godervi la vita al massimo, senza paura, anche correndo dei rischi. Siete ottimisti, energici, ma dovete anche riposare un po’.

Gemelli

Cari Gemelli, siete realisti, energici, pieni di voglia di fare. E la fortuna è dalla vostra parte. Cercate, però, di trovare un giusto equilibrio tra azione e riposo, ne avete veramente bisogno!

Cancro



Cari Cancro, avete veramente tanti responsabilità e molti progetti da portare a termine, in vista del nuovo anno. Attenzione allo sport e ai falsi movimenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 novembre 2022), nelle prossime ore farete da mediatori per evitare delle polemiche e dei conflitti, che non sono certo costruttivi. Cercate di mantenere la calma: avete bisogno di prendere del tempo.

Vergine

Cari Vergine, il cielo vi sorride, finalmente avete ritrovato la giusta serenità e sarete in grado di capire qual è la strada da percorrere. State andando bene, continuate così, ma cercate di riconoscere i vostri limiti.

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto generosi, ma a volte questo non è un bene. Dovete ponderare tutto e stare attenti: c’è chi vi invidia…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete veramente tanti pensieri e nelle prossime ore vi concentrerete solo su questi. Cercate di fare chiarezza nel vostro cuore e mantenere la calma.

Sagittario

Cari Sagittario, la fortuna è dalla vostra parte e oggi – 16 novembre 2022 – sarete intraprendenti ed energici. Bene gli investimenti, ma attenzione alla sfera sentimentale: siete troppo focalizzati sul lavoro…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete convinti di quello che sapete fare, nel corso delle prossime ore dovrete mettere da parte la modestia. Attenzione alla dieta: dovete seguire un’alimentazione sana.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 novembre 2022), finalmente avete fatto chiarezza nel vostro cuore: le idee ci sono, ma dalle parole dovete passare ai fatti. Attenzione ai problemi digestivi…

Pesci

Cari Pesci, siete energici, avete voglia di vivere, di lasciarvi andare a belle emozioni, ma dovrete anche rilassarvi un po’. Non potete pretendere troppo da voi stessi!