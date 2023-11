Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore possibili tensioni a causa dell’opposizione di Venere, fate assoluta attenzione alle parole che userete soprattutto con il partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è il momento di guardare lontano, ora potete iniziare a pianificare e vedere oltre i problemi che vi stanno affliggendo. Sicuramente vi servirà più tempo per risolvere eventuali problemi, ma ci riuscirete!

Gemelli

Cari Gemelli, potreste subire gli ultimi strascichi dei movimenti di alcuni pianeti, attenti in particolare alle articolazioni e a fastidi da non sottovalutare.

Cancro

Cari Cancro, in arrivo buone notizie riguardo la carriera, le stelle favoriranno le collaborazioni professionali, i contatti e le relazioni. I più ambiziosi dovrebbero sfruttare questo cielo propizio per farsi notare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 novembre 2023), la creatività è molto stimolata in questo periodo, lasciate emergere quella vena artistica che avete soffocato per troppo tempo. Potrebbe essere una buona idea iniziare un diario…

Vergine

Cari Vergine, possibili tensioni in famiglia, soprattutto con il partner o i figli adolescenti. Non è facile ma bisogna mantenere la calma, muoversi in un mese caratterizzato da parecchie dispute e dimostrare comunque il vostro affetto.

Bilancia

Cari Bilancia, un cielo generoso e buone stelle vi proteggono sia in amore sia sul lavoro. Questo è senz’altro un buon momento: continuate così e godetevi il periodo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, gli astri favoriscono chi deve comprare una casa. Avete un buon margine di azione ma non agite troppo d’impulso o in preda alla fretta.

Sagittario

Cari Sagittario, gli affari andranno a gonfie vele grazie all’influenza positiva di Mercurio, le idee non mancheranno e neppure le risorse necessarie per concretizzarle.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sentite crescere l’ambizione, la voglia di riscattarvi e quella di vincere. Sensazioni soffocate per troppo tempo ma che ora tornano prepotentemente a farsi sentire e non potete più ignorare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 novembre 2023), evitate di incontrare o parlare con persone che hanno la capacità innata di farvi arrabbiare. Concedetevi una passeggiata rilassante per sentirvi meglio.

Pesci

Cari Pesci, l’umore migliora di giorno in giorno, di pari passo con il movimento della Luna. A breve recupererete il top della forma fisica e tutta la vitalità persa nelle scorse ore.