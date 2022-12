Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, dovete essere più attenti e ascoltare le persone che vi sono accanto: qualcuno ha bisogno dei vostri preziosi consigli. Ma basta con le cattive abitudini e le polemiche.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, durante la giornata di oggi – 15 dicembre – siate onesti più del solito. Vi state avvicinando a persone sincere, che vi vogliono bene. La stanchezza, però, si farà sentire: avete davvero bisogno di prendervi una pausa.

Gemelli

Cari Gemelli, siete tranquilli, calmi, pacati e con questo atteggiamento chi vi sta vicino si sente al sicuro. Avete voglia di costruire, insomma di mettere in pratica le idee. Che non vi mancano di certo!

Cancro



Cari Cancro, dovete fare una scelta importante. Dovete ponderare bene tutto e fare chiarezza nel vostro cuore. Ma tutto con calma e senza fretta!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 15 dicembre 2022), i bambini vi amano, voi siete veri e onesti: non sapete portare le maschere e chi vi sta vicino lo sta capendo giorno dopo giorno.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo le idee non vi mancano, ma dovete rimboccarvi le maniche e andare avanti. Senza perdere tempo. Cercate di tenere sotto controllo la stanchezza.

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto testardi, ma grazie a questo state raggiungendo tutti gli obiettivi che vi siete prefissati. Attenzione però: avete bisogno di riposare…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete rallentare i ritmi perché a volte fate troppe cose. E contemporaneamente. Avete bisogno di fare chiarezza nel vostro cuore e capire quello che è davvero importante.

Sagittario

Cari Sagittario, avete una visione ampia del mondo, ma nel corso delle prossime ore avrete qualche difficoltà perché non sapete come approcciarvi a una persona totalmente diversa da voi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dovete parlare un po’ di più, le persone vi vogliono bene, ma a volte non vi capiscono… Le opportunità non mancano, dovete solo buttarvi a capofitto in nuove avventure!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 15 dicembre 2022), dovete andare avanti per la vostra strada, capire quali sono le cose che vi fanno stare bene. E quali sono le vostre priorità, senza essere troppo severi con voi stessi.

Pesci

Cari Pesci, date spesso importanza agli altri e a volte dimenticate voi stessi, le vostre priorità. Dovete ritrovarvi e ascoltare di più il vostro corpo!