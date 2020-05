Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi giovedì 14 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko Giove e Saturno quest’oggi indicheranno quanto sia pesante e incerta la nostra ripresa produttiva. Entrambi in aspetto positivo per natura, iniziano in moto retrogrado e richiamano scelte sbagliate del passato. Il lavoro sarà il vostro punto di forza. Capirete istintivamente i cambiamenti costruttivi.

Toro

Cari Toro, non dimenticate le lezioni di buon senso ricevute dalla famiglia, sarà anche questa la chiave del successo. Avete qualche problema con le istituzioni, causa Luna ultimo quarto in Acquario che coinvolge il campo professionale, evitate le critiche quest’oggi.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko accuserete qualche disturbo di salute, verificate che il transito di Marte in Pesci non sia destabilizzante. Altri altri stimolano il vostro coraggio. L’espansione professionale può avvenire tramite viaggi, contatti e anche sorprese. La Luna ultimo quarto in Acquario in trigono a Venere e Mercurio vi mette in buona luce.

Cancro

Cari Cancro, prima alba rossa per voi grazie a Marte in Pesci. Non porta bene augurare buona pesca, ma secondo Branko è arrivato il momento di lanciarvi in questo mare della passione, anche se potreste trovare qualche anima tormentata lungo la strada, eccessi e gelosie non mancheranno. Per un momento però dimenticherete Giove opposto, sempre pronto a togliervi il potere dalle mani.

Leone

Cari Leone, attenti a Marte quando si immerge nei mari dei sogni, spesso ci allontana dalla realtà delle cose. La Luna ultimo quarto è opposta e si getta nel campo delle collaborazioni, così serena non l’avevate mai vista però, vi fa capire quali sogni hanno possibilità di concretizzarsi. Mercurio tiene vive le relazioni sociali, ok per le amicizie.

Vergine

Cari Vergine, oggi accadrà di tutto secondo Branko, merito anche della Luna ultimo quarto che stimola il lavoro, la Luna nuova del 22 maggio vi porterà al successo. Prendete le dovute garanzie che servono per portare avanti i vostri progetti di gloria, il cielo è favorevole alle persone anta, i giovani hanno qualche difficoltà in più.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko Venere è più realista di voi e sostiene che le vostre parole saranno portate via dal vento quindi non date loro troppo peso, meglio i fatti. Siete vittime delle regole, ma le sopportate meglio degli altri. Fortunati in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko se c’è una Luna senza amore è questa, ultimo in Acquario, ma può nascondere un significato molto più profondo per la famiglia, parenti che non vivono più con voi. Sogni notturni diventano incubi, accusate un po’ di stress in questi giorni. Saturno retrogrado non vi dà pace.

Sagittario

Cari Sagittario, caduta di qualità nel vostro lavoro secondo Branko, siamo tutti sulla stessa barca quindi non vi preoccupate. Ci sono categorie che guadagnano anche in piena crisi, la Luna in Acquario porta una possibilità di guadagno extra. Il prossimo weekend arrivano influssi pesanti per il fisico.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna ultimo quarto in Acquario prevede ricche spese da parte vostra, proprio adesso che di spendere non ne avete proprio voglia. Occhio a chi vi vuole truffare. La carriera procede bene, farete ottime scelte per il vostro futuro, weekend d’amore, ci sono tante stelle dalla vostra parte.

Acquario

Cari Acquario, fermate la felicità e cercate l’amore se siete da soli. Venere splende nel punto più alto del cielo e vi spinge verso piccole fortune professionali. Preparatevi però a un momento di tensione in casa, con i figli c’è sempre da battibeccare, siete del resto sotto ultimo quarto del segno ed è una fase che serve a mettere un punto.

Pesci

Cari Pesci, parlate tanto e anche a sproposito, ma succede a tutti con Mercurio in un certo aspetto, come accade ora in Gemelli, accanto a Venere pettegola. Non perdetevi in un brodo di giuggiole, piuttosto focalizzatevi sulle cose serie, prestate attenzione al lavoro e alla posizione che volete conquistare in un certo ambiente.

