Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, dopo tanti sacrifici, potete ottenere bei risultati. Il momento di raccogliere i frutti del proprio lavoro è arrivato. Andate avanti per la vostra strada. La forma fisica è ottima, ma non trascurate una dieta sana ed equilibrata. Evitate gli eccessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete imprudenti e impazienti, soprattutto a lavoro, e questo non è mai un bene. Rischiate di commettere errori a causa della vostra impulsività. Ricordate che la fretta non è mai una buona consigliera, mantenete la calma.

Gemelli

Cari Gemelli, non riuscite proprio a stare fermi o a rimanere concentrati. Occhio soprattutto se ancora studiate e dovete sostenere degli esami. Il vostro rendimento potrebbe calare e i professori se ne accorgeranno. Tanti progetti da portare avanti. Impegnatevi per realizzarli.

Cancro



Cari Cancro, finalmente dopo tanto impegno stanno per arrivare le belle soddisfazioni. In fondo bastava solo aspettare un po’. Siete stanchi della solita routine e volete evadere dalla monotonia del presente. La quotidianità dopo un po’ vi sta stretta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 ottobre 2022), avete bisogno di riposare e ricaricare le pile. Non tutto sta andando per il verso giusto. Ma forse dovreste innanzitutto imparare ad ascoltarvi di più e a volervi bene.

Vergine

Cari Vergine, siete sicuri di voi stessi e indomiti. Quando vi mettete un’idea in testa, nulla può fermarvi. Evitate discussioni e polemiche che non portano da nessuna parte. Non perdete tempo, agite prima che sia troppo tardi. Altrimenti finirete poi per pentirvene.

Bilancia

Cari Bilancia, riuscirete a dire ciò che pensate senza peli sulla lingua. Bene così, ma non dimenticate di adottare sempre un certo tatto, soprattutto se si tratta di colleghi o superiori. Rispettate i tempi e la privacy altrui, non potete forzare la mano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete stanchi della solita routine e volete progettare un futuro diverso e migliore. Dopo i sogni però bisogna passare all’azione. Per chi è già nel vivo dell’attività, la stanchezza si fa sentire. Per fortuna il weekend è vicino.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di capirvi e valorizzarvi di più. D’altronde se non lo fate voi, come potete pensare lo facciano gli altri? Dovete capire i vostri punti i forza e puntare su quelli, e al tempo stesso lavorare su quelli deboli. Avete bisogno di riposare un po’ e trascorrere una serata in piena tranquillità!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la situazione finalmente migliora e ci sono grandi chance di successo. Uscite dal guscio, non nascondetevi, fate vedere di che pasta siete fatti. Potete togliervi belle soddisfazioni. Avete ritrovato una stabilità che vi mancava da tempo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 ottobre 2022), i rapporti con gli amici sono più forti e vivi che mai. Sapete come relazionarvi e farvi volere bene da chi vi circonda, una dote non da poco. Allontanate i brutti pensieri: qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada.

Pesci

Cari Pesci, vorreste sempre avere tutto sotto controllo e pianificare ogni aspetto, ma non è sempre così facile. Dovreste prendere le cose più alla leggera e vivere un po’ all’avventura. Ritrovereste serenità e pace. Questo vale anche nei rapporti di coppia.