Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, in amore dovete imparare ad ascoltare di più il partner: non potete pensare di avere sempre ragione o di averla vinta in ogni caso. Parlate di meno e dimostratevi disponibili al dialogo. Altrimenti a lungo andare potrebbe rovinarsi l’armonia della coppia. Portate avanti i vostri affari.

Toro

Amici del Toro, giornata positiva per quanto riguarda gli affari ed eventuali trattative in ballo. Approfittate di questo cielo ottimo se state valutando una compravendita: datevi da fare, le stelle vi assistono. Qualche problema nelle relazioni interpersonali: un’amicizia nata da poco si rivelerà insoddisfacente. Meglio troncarla subito.

Gemelli

Amici dei Gemelli, avete un quadro astrale davvero invidiabile con la Luna nel segno e Venere e Mercurio favorevoli. Che volete di più? Approfittatene se avete qualche sassolino dalla scarpa da togliervi o per portare avanti i vostri progetti. Avete un grande carisma e un fascino invidiabile: tutti si gireranno per guardarvi. Insomma, non passate inosservati.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko questo non è un periodo molto favorevole per voi. Se avete bisogno d’aiuto, non temete e non fatevene un problema. Affidatevi ai consigli delle persone di cui sapete di potervi fidare. D’altronde non sempre ce la si può fare da soli. Qualcuno disposto a darvi una mano c’è sempre.

Leone

Amici del Leone, in questa giornata siete carichi di energia e voglia di fare. Ottime prospettive in amore, soprattutto per chi è single: datevi da fare perché potreste trovare presto l’anima gemella. Favoriti infatti nuovi incontri. Aria di tensione per le coppe di lunga data: cercate di trovare un accordo. Sul lavoro vi sentiti messi in discussione e giudicati: amate le sfida, ma stavolta avrete davvero il fiato sul collo.

Vergine

Amici della Vergine, quella di oggi sarà per voi una giornata davvero variabile, con alti e bassi continui. Cercate di mantenere la calma e non innervosirvi o litigare inutilmente. I single devono essere più cauti e non buttarsi a capofitto alla prima conoscenza fatta. Per le coppie stabili, il consiglio è di non mettere costantemente alla prova il partner. Fidatevi di più. Sul lavoro potrebbe saltare un progetto importante.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko di oggi vivrete una giornata davvero interessante e piena di spunti positivi. In amore ci sono ancora molte questioni da sistemare, anche se piano piano tutto si sta sistemando. Le stelle favorevoli vi permettono di avere una luce particolare, per cui apparirete luminosi e splendenti, soprattutto agli occhi del partner. Tante energie e voglia di fare sul lavoro.

Scorpione

Amici dello Scorpione, preparatevi a una giornata sottotono e piena di difficoltà. Se siete single, cercate di essere prudenti e non fare il passo più lungo della gamba: potreste pentirvene. In amore le coppie stabili dovranno rinunciare o rivedere alcuni programmi fatti con il partner. Sul lavoro vi state impegnando molto, continuate così, anche se ancora vi sembra di non vederne a pieno i frutti.

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime settimane si prevedono novità sconvolgenti dal punto di vista familiare: ci potranno essere brusche rotture o clamorosi ritorni. Insomma, molte cose stanno per cambiare. Sul lavoro, se avete delle richieste da fare, questo è il momento opportuno secondo le stelle. Fatevi valere.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko avete finalmente la possibilità di dimostrare in tutti i campi quanto valete davvero e quali sono le vostre qualità. Abbandonate dubbi e insicurezze che troppo spesso vi frenano e datevi da fare. Solo così otterrete qualcosa di importante. Bene l’amore.

Acquario

Amici dell’Acquario, sul lavoro avete le idee chiare e andate avanti per la vostra strada, anche se spesso il vostro giudizio non coincide con quello dei vostri superiori. Possibili quindi litigi e discussioni. Se siete convinti delle vostre idee, preservatele e difendetele a ogni costo. Non riversate il vostro stress sul partner.

Pesci

Amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi si prevede una giornata complessa sul posto di lavoro. Avete le carte in regola per fare bene, ma troppo spesso chi vi circonda fa di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Possibili discussioni in famiglia: mediate per far tornare il sereno. Bene l’amore. Avete molte energie.

