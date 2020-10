Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 1 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko gli innamorati di ogni segno attendono la Luna piena nel proprio cielo, una fase che alza gli amori a mille ed è utile a nuovi incontri soprattutto per chi è solo, esplodono i colpi di fulmine e questa Luna che nasce alle 23 nel vostro segno congiunta a Marte promette passionalità.

Toro

Cari Toro, secondo Branko questa Luna piena alle vostre spalle è un po’ insidiosa, complotta con Marte e provoca antipatiche discussioni, scontri nelle collaborazioni a causa di Mercurio negativo, ci saranno incomprensioni in casa che vi metteranno di malumore, un vostro cedimento nel lavoro potrebbe portare delle conseguenze future, prendete le distanze da chi vi fa stare male.

Gemelli

Cari Gemelli, questo ottobre inizia rovente, la Luna piena congiunta a Marte in Ariete la vivete meglio che nel vostro segno perché vi fa sentire liberi di fare ciò che vi chiede il cuore, date priorità alla vita affettiva, figli, genitori, partner. Venere è ancora calda in Leone e fino a domani sera, poi va in Vergine, la festa non finisce, ma per voi diventerà un po’ noiosa.

Cancro

Cari Cancro, da qualche giorno siete ben guardati da Mercurio in Scorpione che stimola la vostra fantasia e creatività, gli avversari però sanno dove colpirvi, conoscono i vostri punti deboli, cercate di prevenire ulteriori attacchi con una corazza più spessa, dovete essere prudenti con questa Luna piena in Ariete congiunta a Marte, insidiosa per la vostra forma fisica.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox anche i nati over che meno subiscono lo scacco dell’età quest’oggi si sentono ancora più giovani sotto questa Luna piena, perché nasce congiunta a Marte e anche in trigono a Venere, sposatevi oggi, al massimo domani, cogliete al volo il suo influsso positivo. Sfruttate quest’ottimismo per inventare nuove strategie.

Vergine

Cari Vergine, fatevi pure sfruttare in amore se è questo che desiderate, ma domani sera quando inizia la visita di Venere vedrete finalmente la luce alla fine del tunnel e vi renderete conto delle possibilità davanti a voi con Venere, Marte sexy e Plutone sensuale, anche se Urano un po’ strano e Saturno serio, Giove porta fortuna e la Luna piena tra oggi e domani accende una passione che nessun impegno di lavoro potrà spegnere.

Bilancia

Cari Bilancia, romantici di tutto il mondo, unitevi, ottobre è il vostro mese, l’autunno entra nella fase più acuta del romanticismo e le foglie gialle che iniziano a cadere ricordano Yves Montand, nato nel vostro segno. Oggi dovete tirare tutta la forza di carattere che potete, la Luna piena in Ariete congiunta a Marte per voi rappresenta il punto più delicato di ottobre.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko questa Luna piena in Ariete che manda tutti in tilt danneggerà anche voi almeno dal punto di vista della salute, quel segno di fuoco corrisponde al vostro settore della salute, quindi siate prudenti. Pensate che poi andrà in Toro. Mercurio è una miniera di idee per il lavoro e Venere è felice in amore da domani.

Sagittario

Cari Sagittario, siete gratificati e interessati da questa Luna piena in Ariete, molto bella per l’amore, imbattibile per questioni d’affari, forse perché avete ancora bisogno di qualche giorno per raccogliere dati, notizie, aiuti, il vostro progetto è molto ambizioso, attenti a non eccedere domani sera, Venere va in Vergine, controllate oggi la salute.

Capricorno

Cari Capricorno, cominciate a tirare fuori il servizio buono, dovete organizzare una festa nel weekend quando la Luna sarà in Toro, Venere in Vergine e Giove al massimo della sua forza positiva, un amore strano e un po’ esotico si sta avvicinando, senza badare all’età. In attesa di novità professionali, che saranno meglio delle aspettative, cercate di gradire questa pazza Luna piena.

Acquario

Cari Acquario, la Luna piena oggi esplode e domani sarà in Ariete, aumentando le occasioni di successo e guadagno, ancora più importante l’aspetto di congiunzione con Marte, una straordinaria energia che potete usare in tutto, anche negli affari. Cercate di approfittare di ogni buon momento per guadagnare, Mercurio non è proprio disponibile.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna piena in Ariete significa che si accende una bella luce nel settore economico, nuove occasioni di successo sono in arrivo. Mercurio è perfetto per i nuovi contatti, vicini e lontani, vorreste sentire più spesso parole d’amore, allora rivolgetevi al partner e fateglielo presente. La Luna piena non manca mai la parola data, avrete passione.

