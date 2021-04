Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, anche ad aprile il cielo sembra assistervi e la voglia di libertà vi ha reso dei veri esploratori. Avete maturato idee e approfondito la sfera personale. Avanti così!

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è giunta l’ora di uscire dal letargo, questa è la vostra stagione, avete una forma smagliante. Cogliete l’occasione!

Gemelli

Cari Gemelli, siete reduci da alcune delusioni. Dovrete resistere fino a Pasqua prima che la situazione migliori. Finché Mercurio sarà opposto aleggerà solo confusione intorno a voi.

Cancro Cari Cancro, il mese di aprile non parte benissimo: le stelle oggi saranno tutt’altro che armoniche, creando tensioni in famiglia. Rimanete concentrati sulla carriera, avete fatto tanto fino ad ora…

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete ancora stregati dalla Luna d’amore di questi giorni, la primavera sembra avervi risvegliato insaziabili desideri…

Vergine

Cari Vergine, finalmente il quadro astrale torna regolare. Avete ritrovato la pazienza e la giusta carica per risolvere i contrasti in famiglia, in particolare con i figli. Prevista una serata romantica!

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore Venere cercherà di tendervi qualche trappola, ma del resto c’era da aspettarselo. Se possibile, perché non organizzare qualcosa con qualche amico?

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (1 aprile 2021), ancora una volta il vostro senso pratico vi obbliga a far tornare tutti i conti in banca prima delle feste. Limitate la gelosia.

Sagittario

Cari Sagittario, vi immaginavate una primavera piena di fiori, sole e passeggiate, invece il cambio di stagione vi ha messo a dura prova. Abbiate pazienza.

Capricorno

Cari Capricorno, finalmente avete capito che ridere fa bene al cuore e avete reagito sorridendo a tutti gli imprevisti del giorno, mantenete la calma e la serenità fino a Pasqua.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il quadro astrale vi è finalmente favorevole, sarete travolti da un vento carico di idee e di buoni propositi e per di più avrete nuovi e importanti alleati nel mondo lavorativo.

Pesci

Cari Pesci, quella di oggi – 1 aprile 2021 – non sarà affatto la vostra giornata. Marte contro porterà stanchezza e faticherete a gestire anche i rapporti con i familiari.

