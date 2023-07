Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 9 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, oggi la parola d’ordine è una sola: divertimento. Le ferie si avvicinano e, nonostante la stanchezza lavorativa, il vostro unico pensiero deve essere quello di non pensare ad altro che a voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualche acciacco fisico e un po’ di stanchezza caratterizzeranno la vostra giornata, che si preannuncia piuttosto impegnativa a causa di alcuni obblighi lavorativi. Resistete!

Gemelli

Cari Gemelli, le cose non potrebbero andare meglio di così. Attenzione a non adagiarvi sugli allori, però, le insidie sono sempre dietro l’angolo. Rimanete sempre sul pezzo.

Cancro



Cari Cancro, giornata caratterizzata da incomprensioni in famiglia. Cercate di mantenere la calma e non esagerate in inutili discussioni che potrebbero solamente peggiorare le cose.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 luglio 2023), finalmente siete in ferie. Ecco perché per la prossima settimana l’unico vostro obiettivo sarà quello di rilassarvi senza dover pensare ad altro.

Vergine

Cari Vergine, il vostro carattere spesso burbero non aiuta a risolvere le incomprensioni che si sono create con il vostro partner. Cercate di risolvere senza dover ricorrere a dei litigi che potrebbero solamente rovinarvi il buon umore.

Bilancia

Cari Bilancia, approfittate della giornata di riposo per concedervi un po’ di relax. L’ultima settimana è stata piuttosto impegnativa e anche i prossimi giorni si preannunciano ricchi di impegni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, finalmente incontrare l’anima gemella. Grandi novità dal punto di vista professionale: pazientate ancora qualche giorno.

Sagittario

Cari Sagittario, nonostante le cose non vadano esattamente come previsto, non dovete perdervi d’animo: tutto si risolverà, grazie alla vostra tenacia e al vostro coraggio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, non è tempo di mollare: le difficoltà che avete affrontato negli ultimi mesi avrebbero messo in ginocchio chiunque, ma voi siete ancora in piedi: coraggio, ancora un ultimo sforzo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 9 luglio 2023), ottime opportunità dal punto di vista lavorativo. In amore, invece, le cose non vanno come dovrebbero. È arrivato il momento di concedersi una pausa di riflessione?

Pesci

Cari Pesci, state pagando dal punto di vista fisico l’enorme dispiego di energie degli ultimi tempi. Non preoccupatevi e rilassatevi: tutto tornerà al proprio posto.