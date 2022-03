Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, nell’aria c’è un po’ di agitazione e non riuscite a concentrarvi sul lavoro. Cercate di mantenere la calma, di riprendere in mano la vostra vita e di usare l’arma della diplomazia per risolvere i problemi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non potete sognare sempre, dovete ritornare con i piedi per terra, dovete aprire gli occhi e conoscere la realtà che vi circonda per affrontarla. Non potete sempre scappare.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore sarete più creativi del solito, le idee originali non vi mancheranno e l’energia sarà ottima. Cercate di condividere tutto con le persone che vi sono accanto e vincerete anche questa volta!

Cancro



Cari Cancro, avete tantissimi impegni da portare avanti e un ritardo potrebbe scombussolare i vostri piani. A volte dovete imparare a dire no, non potete fare tutto e tutto insieme: rischiate di gestire male le situazioni che dovete affrontare serenamente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 marzo 2022), quando pensate al futuro avete un po’ paura perché non conoscete bene i limiti, forse non dovete spingere oltre l’entusiasmo. Tutto sembra andare bene.

Vergine

Cari Vergine, avete bisogno del vostro gruppo, del vostro team di amici o colleghi per andare avanti. Nelle prossime ore avrete voglia di condividere le vostre idee, di mostrare a tutti quanto valete veramente.

Bilancia

Cari Bilancia, vorreste isolarvi, trascorrere del tempo da soli, ma non potete scappare dalle vostre responsabilità. E dalla noia… Datevi da fare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in amore ritornerete a respirare perché dopo tempo si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Cercate di accettare i cambiamenti, tutto è nelle vostre mani.

Sagittario

Cari Sagittario, stanno accadendo troppe cose attorno a voi, a volte osservate troppo senza agire. Senza muovere un dito… Cercate di ritornare nella realtà, basta immaginare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nelle prossime ore sentirete il bisogno di nascondervi, di lavorare da soli. Ma attenzione: stare in gruppo aiuterà la vostra autostima, vi servirà ad aumentare la sicurezza in voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 marzo 2022), dovete prendervi cura del vostro corpo, dovete ascoltarlo di più. Cercate di condividere le vostre emozioni, fate quello che più vi piace.

Pesci

Cari Pesci, cercate di trovare la persona giusta per sfogarvi, non raccontate tutto a tutti…. Attenzione. Nelle prossime ore sarete un po’ stanchi, crederete che nessuno si preoccupi per voi… Passerà!