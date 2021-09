Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, dovrete affrontare una spesa imprevista, ma per quanto riguarda l’amore le cose vanno decisamente a gonfie vele. Ottime soddisfazioni anche a livello professionale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avrete qualche problema da risolvere con il vostro partner. Ottime notizie in arrivo in ambito professionale.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente un po’ di serenità, sia a livello personale che professionale. Approfittate della domenica, quindi, per riposarvi e rilassarvi.

Cancro



Cari Cancro, oggi le vostre parole potrebbero essere fraintese dal vostro partner. Non agite di impulso, ma riflettete bene prima di agire o potreste pentirvene.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (5 settembre 2021), il lavoro vi impegnerà anche di domenica, ma le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Ottime opportunità per chi è alla ricerca dell’anima gemella.

Vergine

Cari Vergine, è arrivato il momento di far quadrare i conti. Le spese nell’ultimo mese sono state tante e ora dovrete cercare di recuperare un po’ di denaro. Ma non disperate, la soluzione è dietro l’angolo.

Bilancia

Cari Bilancia, sarete impegnati in una discussione in famiglia. Approfittate della giornata di riposo per riposare la mente e meditare sulle prossime mosse da fare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra gelosia potrebbe diventare un problema nella relazione con il vostro partner. La prossima settimana è decisiva per la ricerca di un nuovo impiego.

Sagittario

Cari Sagittario, sul posto di lavoro sarete costretti ad affrontare problemi che pensavate di aver ormai superato. La vostra tenacia però vi aiuterà nel risolvere tutte le questioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, evitate di rischiare nuovi affari, questa volta potrebbe andarvi male. In amore le cose vanno a gonfie vele, specialmente per coloro che sono già fidanzati o sposati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 5 settembre 2021), gli obiettivi che vi siete prefissati di raggiungere a livello professionale sono ormai a portata di mano. Manca poco, non avete fretta o rischiate di rovinare tutto.

Pesci

Cari Pesci, giornata molto complicata dal punto di vista sentimentale. Avete dei dubbi sul vostro partner: è arrivato il momento di decidere cosa fare del vostro futuro.

