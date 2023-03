Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, dovete trovare un momento per dedicarvi a mettere in ordine il vostro programma. Cercate di spostare le vostre energia sul lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di restare calmi e sereni. Sarebbe inutile perdere la testa… Assumetevi le vostre responsabilità a casa, non lasciate a domani quello che potete fare oggi. Non è mai troppo tardi per ricominciare.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi sono previsti dei cambiamenti favorevoli sul lavoro. Organizzatevi bene e portate avanti bene tutta la rabbia, se fate uno sforzo vedrete che arriveranno dei grandi risultati. Date una possibilità al vostro partner… Fidatevi.

Cancro



Cari Cancro, cercate di non cascare in qualche tranello che vi porterebbe a litigara con chi vi sta intorno… Nuove opportunità. Qualcuno del passato vi sta cercando, fate attenzione che potreste avere problemi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 5 marzo 2023), è tempo di rilassarsi. Riflettete a fondo prima di agire sia nel lavoro sia nella vita privata. Cambiate il vostro atteggiamento verso il capo, controllate i vostri impulsi e misurate le parole.

Vergine

Cari Vergine, concedetevi una possibilità, la vita è molto breve. L’amore entra nella vostra vita per ricordarvi che tutto ha senso se ci mettete forza e cuore. Dovete finire qualcosa in sospeso. Organizzate molti viaggi per il futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, il sole splenderà per voi. Nel corso delle prossime ore riacquisterete fiducia in qualcosa o qualcuno che vi ha scoraggiato. Non dovete avere paura di nulla, osate vivere felici e tranquilli.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, i percorsi diventano chiari per voi. Nuovi progetti di lavoro sono presentati per voi per scegliere il più conveniente. Sarete alla ricerca di un cambiamento. Sarete preoccupati per un problema di salute nella vostra famiglia.

Sagittario

Cari Sagittario, è meglio dire la verità, le bugie hanno le gambe corte. Andate avanti, se non rischiate non potete sapere cosa può succedere. Riflettete sulle cose prima di prendere una decisione.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sarà sempre opportuno ricominciare. Cercate di adempiere il più possibile ai vostri impegni. Non tralasciate nulla. Una volta fatto tutto potrete godervi il meritato relax.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 5 marzo 2023), nuove opportunità vi sorridono in questo giorno di inizio marzo, dovete essere positivi e tutto andrà come vi aspettate.

Pesci

Cari Pesci, riappaiono le opportunità per creare e avviare un’attività in proprio. L’avete chiesto e l’universo ve lo concede. Sfruttate al massimo queste nuove opportunità.