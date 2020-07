Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko avete molta pressione sulla testa, primo effetto della Luna piena che si completa la mattina presto, preceduta dall’eclissi. Questo evento per voi sicuramente segnala una prossima crisi nei rapporti professionali di vecchia data, questa sarà una giornata nervosa anche tra i coniugi per qualcosa accaduto nel passato, riuscirete a passarci sopra?

Toro

Cari Toro, sarete i primi probabilmente ad essere stimolati da questa Luna piena che completa la fase in Capricorno proprio questa mattina e forma quattro aspetti con altrettanti corpi celesti che per voi sono una fortuna. Questa Luna congiunta a Giove diventa molto sensuale e curiosa in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, domenica di Luna piena in un segno che governa in vostro inconscio fa nascere sogni notturni premonitori, se sognate l’amore o il successo ci sono molte probabilità che tutto questo diventi realtà nei prossimi giorni. Siete il segno più amato da Venere e Marte, ripartirete alla conquista della persona di vostro interesse.

Cancro

Cari Cancro, il potere della Luna piena in Capricorno congiunta a tre pianeti ma preceduta dall’eclissi, opposta a Mercurio e Sole e quadrata in Marte vi manda diversi segnali: qualcosa sta cambiando, forse nella vostra vita sentimentale. In autunno la vendemmia sarà diversa, obbligatoria una vacanza per staccare la spina.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko la situazione planetaria in Capricorno non è affatto negativa, anzi, è un segno amico anche se molto diverso da voi. Riuscirete a ottenere successi professionali. La Luna piena di oggi è piena in tutto, la donna Leone non è mai stata così bella.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, il lavoro non si lascia, d’estate si marcia duro, quest’anno più che mai, vi conviene sfruttare al meglio i favori della Luna piena, splendida per voi in Capricorno. Nasce nel segno del vostro settore dell’amore, vince anche la vulnerabile Venere in Gemelli.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo presenta una confusione di transiti e diventa necessario distinguere le previsioni in base anche all’età secondo Branko: gli under 30 con Venere, sopra i 30 con Marte, i cinquantenni con Giove e gli over 65 con Saturno. Dura l’esistenza per chi ha responsabilità fuori e dentro casa, tempo di una vacanza?

Scorpione

Cari Scorpione, state respirando aria contaminata durante il giorno a causa di Mercurio contrastato da Saturno, ma quantomeno c’è la brezza gentile di Nettuno in Pesci e l’aria della notte profuma di passione e d’amore. Le donne hanno deciso di non innamorarsi più dopo la delusione di un uomo senza morale, ma torneranno sui propri passi con questa Luna piena.

Sagittario

Cari Sagittario, non state vivendo una pessima situazione, ma conviene aspettare ancora un po’ per ottenere risultati soddisfacenti. Manca ancora qualche pianeta all’appello, solo Marte in Ariete per quanto ambizioso non può fare tutto da solo. C’è il pericolo che nella foga si possa rovinare il rapporto che aveva da poco iniziato a funzionare, quindi aspettate.

Capricorno

Cari Capricorno, volete accantonare il passato, lo dice la Luna che entra in eclissi e diventa piena nel vostro segno questa mattina, dite buongiorno a un nuovo futuro, un bell’augurio da parte di Giove e altri 4 giganti dello zodiaco che cambieranno il vostro mondo. La Luna piena prima di tutto è uno spettacolo d’amore, un amore che nascerà sotto il suo raggio fortunato.

Acquario

Cari Acquario, Marte vi ammira e vi spinge ad andare avanti nel lavoro e negli affari. I pianeti ormai hanno deciso di darvi un po’ di tregua, siate prudenti però anche nel parlare. I problemi legali non dovrebbero tormentarvi ancora per molto, ma di questi tempi non si è mai sicuri abbastanza. Soltanto di una cosa non dovete dubitare, del vostro amore, una passione così si vede soltanto nei film.

Pesci

Cari Pesci, vi piace il cielo di questa domenica, tante sono le occasioni che troverete lungo la strada, anche in amore. Venere in Gemelli è instabile, ma oggi comanda la Luna piena in Capricorno, splendida se presa da sola, ma imbattibile con Giove e in aspetto al vostro Nettuno.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 5 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 5 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 5 luglio 2020