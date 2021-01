Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 gennaio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, avrete uno slancio passionale grazie a Marte ancora attivo: in arrivo anche nuova carica ed energia per merito di Giove e Saturno favorevoli. Vi servirà per affrontare la settimana. Branko prevede per voi passioni irresistibili e innamoramenti travolgenti.

Toro

Cari Toro, avete voglia di innamorarvi? Colpa della Luna che vi sorride. Mettete da parte la sensazione di inquietudine e concedetevi una domenica di passione, il partner apprezzerà. Se siete single, invece, sappiate che non dovrete andare lontano, l’amore potrebbe arrivare a breve.

Gemelli

Amici dei Gemelli, vi attende una domenica tutt’altro che serena. Fate uno sforzo per gestire con cautela i rapporti e ricordate che non tutti sono disposti a sopportare la vostra agitazione. Se vi sentite annoiati (in amore o sul lavoro) è colpa della Luna opposta. Non prendete decisioni azzardate.

Cancro

Cari amici del Cancro, dite pure addio a Saturno, ma con Marte ancora opposto ci sarà da lavorare, soprattutto sulla vostra emotività. State vivendo un momento in cui sentite il bisogno di conferme, ma questo vi conduce a un atteggiamento iperprotettivo nei confronti del partner. Ricordate però che non è opprimendo che si ottiene l’amore.

Leone

Amici del Leone, per voi Branko prevede amore con la A maiuscola grazie alla combinazione tra Luna, Venere e Marte. Se sentite il bisogno di adulazione sappiate che è normale, vi basterà aspettare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, oggi e nei prossimi giorni vi attendono opportunità interessanti. Branko prevede per voi la prima chance dell’anno, ma spetterà a voi sfruttarla e usarla per riscattarvi. In arrivo anche momenti piacevoli con il partner.

Bilancia

Amici della Bilancia, per voi è una fase di attesa: il quadro astrale, secondo Branko, si sblocca il 6 gennaio, per cui ora approfittate per starvene per conto vostro, programmare i vostri prossimi progetti e i possibili obiettivi da raggiungere.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, il 2021 non è partito come speravate? Tutto in realtà è ancora da vedere. Per questa domenica focalizzatevi sul benessere, grazie alla Luna che vi dona vitalità e voglia di socialità. Nei limiti del possibile, provate a organizzare una piacevole cena tra amici.

Sagittario

Amici del Sagittario, in amore sarete felici e contesi grazie a Venere che vi è favorevole. Vi basterà lanciare un segnale e l’amore arriverà da voi insieme alla passione. Non succede spesso, approfittatene.

Capricorno

Cari Capricorno, siete portati per esperienza a chiudervi e ponderare ogni mossa, sia in amore e sia sul lavoro. Grazie alla Luna, oggi avrete l’opportunità di ampliare le vedute, per essere più fiduciosi del futuro.

Acquario

Amici dell’Acquario, dentro di voi ci sono movimenti e rivoluzioni. Per oggi concedetevi una tregua e rilassatevi con le persone che vi amano e adorano. Avrete bisogno di ricaricare le energie in vista del mese impegnativo che vi attende.

Pesci

Cari Pesci, per le coppie datate l’amore scorrerà tranquillo, per quelle nate da poco invece potrebbe esserci nervosismo a causa della Luna dissonante. Branko vi suggerisce di non approfondire. Piuttosto, evitate le discussioni e ritiratevi nel vostro posto speciale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

