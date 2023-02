Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, in questo periodo il tempo sembra passare velocemente e avrete la sensazione di non avere tutto sotto controllo come vorreste. Non fatevi fregare dalla pressione e dall’ansia. Rilassatevi e fate le cose con calma, vedrete che tutto andrà per il meglio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, parlate onestamente con un amico o una persona cara. Soprattutto se dovete chiedergli un favore o se avete litigato e dovete ricostruire un rapporto. Andate dritti al punto e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Forse vi chiederà qualcosa in cambio.

Gemelli

Cari Gemelli, ci sono tante situazioni che vi provocano una certa tensione. Cercate di riposare e non pensare a ciò che non vi fa star bene. Finirete per deconcentrarvi e litigare con chi vi circonda. Approfittate di questa domenica per ricaricare le pile e rilassarvi.

Cancro



Cari Cancro, dopo diversi avvertimenti da parte del vostro corpo, è il momento di prendere in seria considerazione la vostra salute. Prevenire è sempre meglio che curare. Se c’è un disagio di qualsiasi tipo, parlatene con le persone care e cercate una soluzione. Evitate gli eccessi di ogni tipo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 febbraio 2023), avete forgiato dei piani e ora volete che si realizzino e si stabilizzino. Non temete, chi semina bene prima o poi raccoglie sempre i frutti dei propri sacrifici. Vivrete un momento di serenità e felicità. Se raggiungete dei traguardi importanti, festeggiate con le persone care.

Vergine

Cari Vergine, belle emozioni in vista, potrete rimandare una riunione o un incontro che non vi entusiasma come vorreste. Avete il coltello dalla parte del manico e potete ottenere grandi traguardi. Se portate avanti un progetto importante, attenti perché potrebbe finire male.

Bilancia

Cari Bilancia, avete ritrovato quella chiarezza e quella stabilità che mancavano da tempo. Se una situazione familiare vi affligge, forse è il caso di fermarsi un attimo e provare a chiarire. Non temete, saprete prendere le giuste decisioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ultimamente siete troppo incoerenti, ma d’altronde fa parte dell’essere umano, per cui non fatevene un problema eccessivo. Tutti abbiamo le nostre contraddizioni. Non riuscite a trovare una risposta a un interrogativo che vi affligge, piano piano gestirete tutto al meglio.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata molto allegra, siete parecchio sorridenti e spensierati, come non vi capitava da tempo. Fate tesoro dei ricordi che avete nel cuore, senza tralasciare il futuro. In generale sarà una domenica all’insegna del relax e della calma, riposatevi e ritrovate serenità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in giornata avete questioni a livello professionale da risolvere e affrontare. Cercate di non sopraffare voi stessi e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Mantenete la calma e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 26 febbraio 2023), avrete l’opportunità di fare un’attività importante ma rischiosa. Sarà però anche parecchio divertente. Osate di più e non fatevi prendere dall’ansia e dalla paura. Sono tutte esperienze che vi formeranno per il futuro.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente siete troppo pessimisti ma dovrete cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Riuscirete ad ottenere le cose più velocemente, anche se potrà sembrare strano. Non guardate solo le cose brutte, ma il bello che c’è in ognuno e siate grati per i doni che la vita vi dà.