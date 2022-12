Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, in questo Natale dovete avere maggiore fiducia in voi stessi. Cercate di trasformare i vostri sogni in realtà, perché anche con il passare degli anni non smettete di sognare ad occhi aperti. Siete al top della forma e avete tante energie da incanalare al meglio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete sulla difensiva: mantenete la calma e non perdete la pazienza inutilmente. Siete davvero irrequieti. Avete bisogno di riposare e ricaricare le pile dopo un periodo molto impegnativo. Approfittate di questa giornata per staccare, è Natale!

Gemelli

Cari Gemelli, tanti progetti prenderanno presto il via, quindi questo è un periodo propizio e ricco di belle soddisfazioni. Avete tanta energia e volete dare il massimo anche il 25 dicembre. Non dimenticatevi però che tutti almeno a Natale hanno bisogno di staccare la spina, ascoltate il vostro corpo.

Cancro



Cari Cancro, la speranza e la fiducia in ciò che fate non vi mancano. A volte dovete trattenervi e non dire tutto ciò che pensate, perché altrimenti rischiereste di rovinare rapporti importanti. Siete a vostro agio sia con il corpo che con la mente. L’entusiasmo non vi manca di certo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 dicembre 2022), sarà difficile mantenere la calma. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Avete una forma fisica ottima, anche se è Natale cercate di non sgarrare eccessivamente.

Vergine

Cari Vergine, siete di ispirazione per chi vi circonda, e questo non è certo un fatto di poco conto. Avete sprecato finora grandi energie, siete stanchi e fuori forma. Approfittatene per rilassarvi e ricaricare le pile, avete bisogno di crescere in un ambiente sereno.

Bilancia

Cari Bilancia, siete in grado di andare oltre il confine e oltre la solita routine. Meditate su quello che c’è da fare, invece di agire d’istinto. Meglio prendersi un po’ di tempo in più ma essere sicuri di ciò che si fa. A volte per fare troppe cose rischiate di perdere tempo o essere imprecisi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa giornata di Natale può essere per molti un’occasione per riflettere sul da farsi e analizzare i problemi che state vivendo. Da che parte state andando? Il tempo cura le ferite e la distanza aiuta a trovare le soluzioni. Portate avanti i vostri progetti.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di maggiore serenità. Cercate di fare un passo indietro e capire da che parte state andando. Forma fisica al top per il vostro segno. Amate fare sport e non volete rinunciarci neppure in questi giorni di festa. Rilassatevi almeno oggi a Natale in compagnia dei vostri cari.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dopo tanti sacrifici, state per raggiungere il meritato successo. L’ottimismo non vi manca. La forma fisica è ottima e anche chi vi vede poco lo noterà. Potete affrontare con sicurezza ogni problema, le stelle vi assistono. Non perdete tempo inutilmente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 dicembre 2022), pian piano state ottenendo i vostri obiettivi e riuscite a realizzarvi. Le amicizie saranno fondamentali per capire da che parte state andando. Dovete trovare in questi giorni di festa un equilibrio tra gli impegni e il meritato riposo.

Pesci

Cari Pesci, grazie all’influsso positivo e all’ottimismo di chi vi circonda fugherete ogni dubbio. Sarà un Natale sereno e da trascorrere in compagnia dei propri cari. La forma fisica è al top, continuate ad allenarvi, ma non dimenticate di bere acqua.