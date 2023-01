Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, Luna nuova in aspetto con Giove e Marte: fortuna in tutto. Una nuova appassionata stagione d’amore! Favorite nuove conoscenze, nuove imprese.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore avrete una bella Luna; presto Venere sarà in Pesci; Mercurio resta fedele al vostro fianco, non altrettanto si può dire di qualche persona… L’amore chiede leggerezza, rafforzate i legami che valgono.

Gemelli

Cari Gemelli, Marte è nel segno e Giove strategico pure per nuove conquiste d’amore. Queste stelle vogliono matrimonio e figli, ma se decidete di darvi alla bella vita, padroni. Non è meglio però creare basi solide per il futuro?

Cancro



Cari Cancro, nel campo economico è richiesto buon senso e misura, le uscite sono notevoli, gli eventuali extra vanno messi da parte (ma la casa che sognate per la prossima estate non è così lontana). Amore? Nessuno è più innamorato di voi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 gennaio 2023), non perdete la calma, avete dalla vostra Giove, che vi preserva. Cercate terreno nuovo per costruire nuove fondamenta. Venere non vi prende sul serio, Marte però è sexy.

Vergine

Cari Vergine, Nettuno mette in gioco due forze: immaginazione e realtà. Ma a Giove, che occupa nel vostro cielo un transito positivo e definitivo (a maggio passa in Toro), i cambiamenti non dispiacciono. Possibili questioni di eredità. Un amore prepotente.

Bilancia

Cari Bilancia, Saturno è per un mese ancora più creativo e produttivo, mette l’accento su proprietà della famiglia d’origine, eredità: ritroverete l’orgoglio e l’attaccamento alla casa natale. In arrivo situazioni bellissime, spettacolari incontri propiziati da Venere e Marte.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un atteggiamento impulsivo non vi aiuta, Saturno vi osserva. Venere caustica insinua che è una sensazione spaventosa svegliarsi una mattina e scoprire che mentre si dormiva si è passati di moda… Fate sport.

Sagittario

Cari Sagittario, il Capodanno cinese rende il momento simpatico. Quello che inizia ora sarà l’anno della Lepre. Vi ricorda qualcosa? Il vostro gusto per la velocità, anche nelle conquiste d’amore, ma cautela nella salute.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, creativa al massimo la Luna nuova di 21 e 22, molto utile sarebbe viaggiare, cercare anche nuove esperienze umane, rispondere alle sollecitazioni d’amore. Non dovete mai mettere in secondo piano sentimenti e passioni, utilizzate bene il vostro fascino.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 gennaio 2023), straordinario tutto il periodo, grazie anche alla presenza di Marte e Giove in punti centrali del vostro cielo, l’evento Luna nuova, il 21, apre un nuovo anno lunare, magnifico per le coppie, le nuove conquiste.

Pesci

Cari Pesci, insistete con il lavoro, ma non è il momento di rendere partecipi troppe persone delle vostre intenzioni. Dopo la Luna nuova di sabato 21 un’idea sbuca dalla vostra inesauribile fantasia.