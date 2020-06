Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 giugno 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, una domenica all’insegna di nuove conoscenze e amicizie, che vi rallegreranno la giornata. Il lavoro vi porterà via molto tempo e anche soldi, ma voi andate dritti per la vostra strada. Non trascurate la salute e magari qualche piccolo problema che vi portate dietro da tempo.

Toro

Cari Toro, se da tempo siete coinvolti in una disputa che riguarda proprietà, affari o questioni legali, potete tirare un sospiro di sollievo perché presto risolverete tutto. Nuovi incontri decisamente positivi in campo sentimentale potranno trasformarsi in qualcosa di molto speciale, coltivate queste relazioni nascenti.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi molti di voi sono ancora alle prese con lo studio, per via degli esami di Maturità o per quelli universitari. Ancora un po’ di pazienza e poi potrete godervi le meritate vacanze. Se c’è una persona che vi piace, non fatevi troppi problemi e dichiaratevi.

Cancro

Amici del Cancro, sul lavoro vi state impegnando molto e ora i risultati cominciano ad arrivare. Siate più fiduciosi in voi stessi e nelle vostre capacità. In amore se vivete una relazione di lungo corso potreste pensare di realizzare qualche progetto concreto, come il matrimonio o avere dei figli.

Leone

Cari Leone, in passato potreste aver fatto degli investimenti sul fronte economico che adesso inizieranno a dare i loro frutti. Potreste infatti ottenere importanti guadagni che ovviamente vi renderanno felici. Sul lavoro potreste costruire un’amicizia con un collega con cui finora non avevate un gran rapporto.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi prima di firmare un accordo o una collaborazione particolarmente importante, valutate bene pro e contro. In amore ci sono differenze e divergenze con il partner non facili da superare: parlatevi e provate a chiarire, trovando un accordo.

Bilancia

Cari Bilancia, se ci sono progetti ambiziosi che avete in cantiere, questo è il momento di riprenderli e tornare a spingere per ottenere ciò che volete. Il rischio altrimenti è quello di rimanere indietro rispetto ai vostri competitor. In amore per chi è single il vostro modo di fare anche un po’ “piacione” vi permetterà di fare interessanti conquiste.

Scorpione

Amici dello Scorpione, ultimamente avete avuto troppe spese e ora siete chiamati a tirare le cinghia per non trovarvi in eccessiva difficoltà economica. Siete dunque in modalità risparmio, per cui dovete avere pazienza. Sul lavoro state portando avanti progetti ambiziosi che vi daranno soddisfazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko sarà una domenica 21 giugno davvero impegnativa per il vostro segno: gli impegni infatti non mancano, e più ne avete più non riuscite a dire di no a chi vi chiede una mano. Tuttavia abbiate prudenza prima di decidere di investire una cifra eccessiva, altrimenti rischiate di perdere tanti soldi e trovarvi in difficoltà economica.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete molto presi dal vostro lavoro e anche quando staccate non riuscite completamente ed essere liberi mentalmente. D’altronde quando si fa qualcosa che piace è difficile non farsi coinvolgere. Cercate però di non esagerare e di dedicare il giusto spazio a voi stessi e alle persone a cui volete più bene.

Acquario

Amici dell’Acquario, siete sempre molto disponibili con chi vi circonda e questo non può certo essere un male. Sul fronte dei rapporti interpersonali, dunque, ci sono ottime chance di ottenere qualcosa di prezioso, come nuove amicizie o la nascita di un amore. Per chi vive una relazione stabile, attenzione a fare promesse che non potete mantenere. Rischiate di deludere il partner.

Pesci

Amici dei Pesci, avete tanto lavoro arretrato che non sapete da dove iniziare. È il momento di rimboccarvi le maniche e darvi da fare, già a partire da oggi, anche se è domenica. Continuate con i vostri allenamenti e una dieta sana: la vostra salute ne beneficerà e avrete maggiori energie per affrontare le cose.

